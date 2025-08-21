Internacional abre investigação sobre chuva de papéis picados

O Internacional abriu uma investigação sobre a chuva de papéis picados no Beira-Rio. Afinal, a festa atrasou o início da partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), em cerca de 20 minutos. O presidente Alessandro Barcellos admitiu o erro na ação organizada pelo próprio clube e que tomará as medidas cabíveis contra os responsáveis.

“Nós vamos averiguar isso, vamos buscar as responsabilidades, porque o clube hoje tem processos identificáveis. Isso foi do clube, eu ainda não tenho essas informações, mas tenho certeza que a intenção foi das melhores, de produzir uma festa como foi a chegada dos jogadores, como foi a ambientação do estádio e a gente vai trabalhar para que isso não se repita”, disse.

A festa se tornou um tiro pela culatra. Afinal, os papéis picados tomaram conta do gramado e atrapalhou a visibilidade das linhas. Dessa forma, o árbitro uruguaio Esteban Ostojich não autorizou o início da partida às 21h30 (de Brasília). Assim, funcionários do Inter trabalharam para amenizar a situação.

O Internacional planejava pressionar o Flamengo nos primeiros 15 minutos, aproveitando a pressão da torcida no apito inicial. Contudo, o atraso esfriou o time e a arquibancada, e impediu a pressão. O Colorado pode ser punido pela Conmebol. O regulamento prevê multa por cada minuto de atraso, com valor mínimo de 20 mil dólares para até 15 minutos e de 50 mil dólares em caso de reincidência.

Com a derrota para o Flamengo por 2 a 0, o Internacional se despediu da Libertadores. Já eliminado também da Copa do Brasil, o Colorado terá pela frente apenas o Brasileirão. O próximo compromisso será no próximo sábado (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileiro.

