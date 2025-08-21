Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos

O Santos definiu seu novo treinador. Juan Pablo Vojvoda aceitou a oferta do Peixe e será o novo comandante da equipe. O contrato do técnico argentino será válido até o final de 2026. Ele chega para substituir Cleber Xavier, demitido no último domingo após a goleada sofrida para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

As negociações avançaram de forma intensa desde quarta-feira (20/8), após o Peixe descartar a contratação de Jorge Sampaoli. Reuniões ao longo de todo o dia aproximaram as partes, mas a afinidade de Vojvoda com a história do clube facilitou o andamento do acordo. O argentino havia sido procurado por outros clubes brasileiros, mas recusou duas ofertas.

Ainda há ajustes burocráticos para o anúncio oficial, que pode ocorrer ainda nesta quinta-feira (21/8). Aliás, o técnico está sendo esperado em Santos nesta sexta para assinar o contrato. A estreia no comando do Peixe, porém, deve ser apenas no dia 31, contra o Fluminense. Contra o Bahia, Matheus Bachi será o treinador interino.

O perfil equilibrado e ponderado de Vojvoda foi determinante para que se tornasse o plano A da diretoria. Ele é reconhecido por trabalhar bem com elencos enxutos e buscar opções de reforços financeiramente viáveis, característica já demonstrada em sua passagem pelo Fortaleza.

A carreira de Vojvoda antes do Santos

O argentino iniciou a carreira como interino no Newell’s Old Boys, passando ainda por Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, antes de comandar a Unión La Calera, do Chile, e depois o Fortaleza, de 2021 a 2025. No Leão do Pici, conquistou três títulos do Campeonato Cearense (2021, 22 e 23) e duas Copas do Nordeste (2022 e 24).

Assim, Vojvoda chega ao Santos com a missão de reorganizar o time e aplicar um trabalho sustentável, compatível com a realidade financeira do clube, buscando resultados consistentes no Brasileirão e na sequência das competições nacionais.

