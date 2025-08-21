Vasco assina primeiro contrato profissional com joia da base

O Vasco anunciou no fim da última quarta (20/8) a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Diego Minete, joia da base cruz-maltina. O jogador de 16 anos, afinal, assinou vínculo definitivo por três temporadas – até o fim de 2028.

Apesar da idade, Minete já vem atuando pelo sub-20 da equipe em determinadas partidas. Em 2025, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 pelo Vasco, competição onde foi um dos artilheiros, com cinco gols.

Ainda neste ano, aliás, Minete foi o melhor jogador na conquista da Nike Premier Cup, além de integrar a primeira lista de convocados da geração 2009 para a Seleção Brasileira sub-15. Nesta ocasião, realizou sua estreia com a camisa amarelinha.

Em 2024, foi protagonista no ataque cruzmaltino ao balançar as redes mais de 40 vezes, sendo 35 apenas pelo sub-15. Também se destacou na Copa Rio, onde foi campeão e artilheiro, com 16 gols, consolidando-se como um dos principais nomes da categoria.

Além disso, Diego Minete recebeu convocação para a Seleção Brasileira sub-17, em preparação para o Sul-Americano de 2026. O atacante, nascido em 27 de janeiro de 2009, é natural de Venda Nova do Imigrante (ES).

