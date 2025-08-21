Plata se consolida no ataque e vira peça-chave no Flamengo

Gonzalo Plata foi um dos destaques na vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, na última quarta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores. O equatoriano, que vive sua melhor sequência desde que chegou ao clube, colaborou diretamente para a classificação da equipe rubro-negra. Além disso, o jogador vive grande momento com o técnico Filipe Luís.

No primeiro gol, o camisa 50 aproveitou a falha do goleiro Rochet e ajeitou de cabeça para Arrascaeta estufar a rede e abrir o placar. Esta, aliás, foi a quinta participação em gols do atacante nos últimos seis jogos. Além do passe diante do Colorado, ele também soma duas assistências e dois gols.

Dessa forma, Gonzalo Plata se consolidou no setor ofensivo do Flamengo e virou peça-chave no time de Filipe Luís. De acordo com os números do “Sofascore”, o equatoriano criou uma grande chance, acertou quatro dribles e venceu 16 duelos pelo chão. Além disso, fez nove desarmes.

Na temporada de 2025, Plata já disputou 31 partidas pelo Flamengo, assim, acumula 2.064 minutos em campo. Durante esse período, ele marcou quatro gols e forneceu nove assistências. A sua consistência é um dos pontos positivos do time, especialmente no Campeonato Brasileiro, onde participou de 12 jogos, sendo seis como titular e seis como reserva. Nesses jogos, ele contribuiu com três gols e uma assistência.

Próximo desafio

Na Libertadores, o Flamengo de Gonzalo Plata venceu por 1 a 0 no Maracanã e confirmou a vaga no Beira-Rio ao derrotar o rival por 2 a 0.

Assim, nas quartas de final, o adversário rubro-negro será o Estudiantes-ARG, que eliminou o Cerro Porteño-PAR nesta noite. A fase está prevista para as semanas dos dias 17 e 24 de setembro.

