Lucho Acosta destaca campanha do Fluminense no Mundial e período de adaptação: ‘Ritmos diferentes’

Contratado para qualificar o setor de criação do Fluminense, Lucho Acosta, que defendia as cores do FC Dallas, dos Estados Unidos, se apresentou, nesta quinta-feira (21). Assim, o jogador estreou em alguns minutos no jogo de ida contra o América de Cali, da Colômbia, e iniciou o período de adaptação ao Brasil e ao elenco tricolor. Ele falou sobre as diferenças entre o futebol brasileiro e norte-americano sobre quantidade de partidas e intensidade.

Vale lembrar que o técnico Renato Gaúcho explicou que terá cautela para dar minutagem ao meio-campista e também a Santi Moreno. Afinal, ambos estavam na liga dos Estados Unidos e terão um período para entrar no ritmo de partidas que ocorrem no Brasil.

“Sim, obviamente todas as ligas são diferentes. Ritmos diferentes, sistema de jogo. Fisicamente, tem muito mais trabalho aqui, mais jogos. Essa é a diferença. Mas tanto Santi como eu vínhamos treinando bastante, estávamos jogando. É um pouco complicado, mas aos poucos vamos chegar lá”, disse.

Revelado nas divisões de base do Boca Juniors, Lucho destacou a trajetória do Tricolor de Laranjeiras no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e frisou que acompanhou todos os jogos, que pesaram em sua escolha pelo clube carioca.

“Como argentino, amante do futebol, assisto muito ao futebol brasileiro. A imagem do Fluminense cresceu muito no Mundial de Clubes, fizeram um grande trabalho. Eu vi todos os jogos e foi sim algo que pesou na decisão. Ver a maneira como o Fluminense jogou foi algo que me motivou a vir para cá”, frisou o camisa 32.

Qualificar o meio de campo

Nos melhores momentos do Fluminense na temporada, Portaluppi utilizou três volantes, sobretudo a trinca Hércules, Martinelli e Nonato. Afinal, Paulo Henrique Ganso passou por uma cirurgia no coração e ainda busca ritmo de jogo. O argentino, por sua vez, aparece como uma nova opção na construção das jogadas por dentro, posição que era uma das carências do elenco tricolor.

O jogador assinou contrato por três temporadas. Assim, a transação gira em torno de US$ 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 100% dos direitos do atleta.

Desde 2021, o argentino disputou 173 partidas, marcou 61 gols e deu 54 assistências. O meio-campista chega para qualificar o setor de criação, ainda mais depois da venda de Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra.

