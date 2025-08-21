Vasco completa 127 anos de fundação; Pedrinho pede união

Um dos mais tradicionais clubes do Brasil, o Vasco completou nesta quinta-feira (21/8) 127 anos de História. E, durante a alvorada de aniversário do clube, em São Januário, o presidente Pedrinho falou sobre o momento conturbado de reestruturação.

Em tom conciliatório, o ex-jogador pediu união dentro do clube. O mandatário, afinal, revelou que sente “falta” deste sentimento internamente.

“Nós, como instituição, precisamos nos unir. Acho que já passou da hora de a gente entender que o bem maior é o bem, que é o Vasco. A gente está numa luta que todos sabem de reconstrução do clube. Não é fácil. Todos sabem como todos nós aqui encontramos o clube. O nosso objetivo é reestruturar o clube de todas as formas. Com governança, com boa administração, com profissionalismo, mas mais do que tudo, com o sentimento de união e de amor que eu sinto que falta internamente”, disse.

Pedrinho seguiu em seu discurso. Ele afirmou sobre a luta “diária” pela melhora do clube em todas as áreas, relembrando a forte responsabilidade que está sob seus ombros.

“A gente está numa busca realmente diária de uma reestruturação completa do clube. É um trabalho que às vezes não é perceptível para as pessoas porque é muito interno, mas é um trabalho árduo, duro e com o objetivo de reconstruir. Obviamente que a gente não vai conseguir dar uma resposta positiva em todas as áreas, mas a honestidade, a integridade, a luta, ela tem acontecido de forma diária. Então, vou estar à frente aqui, representando a todos vocês, é uma responsabilidade enorme, principalmente o torcedor, que é nosso maior patrimônio”.

Pedrinho lamenta derrota do Vasco

Por fim, Pedrinho lamentou que o aniversário venha no dia seguinte a uma derrota. Afinal, o Vasco sucumbiu perante o Juventude e perdeu por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, na última quarta-feira (20/8).

“Poderíamos estar aqui hoje um pouco mais feliz se tivéssemos conseguido uma vitória ontem, porque o futebol é o que comanda tudo isso. Mas eu acho que o importante é o projeto e o processo que a gente vai ter que passar para reestruturar e botar o Vasco no seu devido lugar. Então, não podemos deixar de comemorar o aniversário do Vasco, que é o mais importante”, encerrou, antes de puxar o tradicional grito de Casaca.

A Cruz de Malta é o nosso pendão há ???????????? ????????????????. ??????#Vasco127Anos#VascoDaGama pic.twitter.com/k0gUPPhXJt — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 21, 2025

