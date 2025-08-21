Independiente se manifesta após cenas de selvageria

Através de nota oficial divulgada na tarde desta quinta-feira (21/8) via redes sociais, o Independiente (ARG) lamentou os ocorridos da última quarta (20/8) durante o duelo contra a Universidad de Chile (CHL), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A partida, afinal, foi suspensa pela Conmebol, entidade que organiza o futebol sul-americano, após cenas de selvageria no estádio do time argentino – Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina. Na nota, o clube condena os atos de violência, explicando sua versão dos fatos.

Segundo os argentinos, os incidentes iniciaram no setor visitante antes mesmo de a bola rolar, com torcedores desativando sistema de câmeras de segurança do estádio. O relato segue, revelando outros problemas graves, como destruição dos banheiros e arremessos de projéteis – incluindo fogos de artifício – na direção dos torcedores mandantes.

O Independiente se defende afirmando que ativou protocolos de segurança juntamente às autoridades presentes e a organização do torneio, prestando assistência médica aos feridos. Por fim, o clube admite que repudia os atos e que “trabalhará incansavelmente” pela punição dos responsáveis.

Confira a nota completa do Independiente

“O Club Atlético Independiente condena veementemente os gravíssimos atos de violência ocorridos na noite passada no Estádio Libertadores da América – Ricardo E. Bochini, que forçaram a CONMEBOL a cancelar a partida entre nossa instituição e a Universidad de Chile.

De acordo com as imagens divulgadas, relatórios oficiais e boletins de ocorrência, os incidentes começaram no setor visitante, antes da partida. Inicialmente, atacaram e desativaram o sistema de câmeras de segurança do circuito fechado e, em seguida, destruíram os banheiros do setor. Os torcedores visitantes então usaram os destroços como projéteis e lançaram fogos de artifício contra os torcedores da casa que estavam na arquibancada inferior e em um dos túneis adjacentes à arquibancada sul. Posteriormente, ocorreram ataques inaceitáveis ??por parte de grupos locais.

Desde o início, o Clube ativou os protocolos de segurança, em coordenação com as autoridades presentes e com a organização do torneio, e prestou assistência médica aos feridos em total conformidade com o Manual da CONMEBOL. Além disso, e como temos feito até o momento, continuaremos colaborando integralmente com a investigação em andamento, fornecendo todas as evidências disponíveis, e permanecemos à disposição dos feridos e afetados.

Reiteramos com absoluta clareza: repudiamos todas as formas de violência, independentemente de sua origem.

O Clube trabalhará incansavelmente para garantir que cada indivíduo responsável seja identificado e punido, solicitando que o direito de entrada seja aplicado aos criminosos disfarçados de torcedores que responderam violentamente aos ataques dos torcedores visitantes. Buscaremos indenização dos responsáveis ??e de terceiros pelos danos materiais causados ??às nossas instalações. Ao mesmo tempo, o Presidente e o Secretário-Geral do Clube estão a caminho do Paraguai para trabalhar em nome do Club Atlético Independiente perante a CONMEBOL e finalizar as implicações esportivas.

Aos nossos membros: compreendemos a preocupação e a dor causadas pelo ocorrido.

Nosso compromisso é cuidar de nossa gente.

Por isso, para esta partida, trabalhamos em conjunto com a CONMEBOL, a A.Pre.Vi.De, a Polícia de Buenos Aires e os Carabineros Chilenos, proporcionando à organização uma operação que cumpriu integralmente as normas vigentes e os requisitos estipulados para este tipo de competição. No entanto, não foi suficiente para conter a violência excessiva demonstrada ontem à noite por aqueles que, distantes dos valores que devem prevalecer no esporte, optaram pela agressividade e colocaram em risco a segurança de milhares de pessoas que foram ao estádio para torcer e curtir um espetáculo esportivo.

Somos o Independiente. A violência não nos representa.”

