Danilo, do Flamengo, se separa após 17 anos de casamento

Chegou ao fim o casamento de Danilo, do Flamengo, com a mulher Clarice Sales. Após 17 anos de casados, o casal encerrou o relacionamento de forma definitiva. Contudo, eles já não estavam juntos quando o jogador retornou para o Brasil, em janeiro.

O zagueiro estreou no Flamengo em fevereiro, já sendo do time dos solteiros. Entretanto, ninguém sabia que a relação já estava nos últimos capítulos. Apesar da decisão do divórcio, Danilo e Clarice desejavam retornar para o Brasil.

Em junho, Clarice esteve nos Estados Unidos junto com os filhos para acompanhar o Mundial de Clubes. Mesmo já separados, o casal deixou a situação longe dos holofotes. Aliás, o jogador nunca gostou muito de ser o centro das atenções, o que contribuiu para isso.

Clarice é dona de uma loja de roupas e se divide entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, onde fica sua loja. Assim, ela e Danilo optaram por morar em casas próximas uma da outra para manter a rotina que os filhos, de 10 e 6 anos, tinham.

Danilo conheceu Clarice quando tinha 12 anos, em Bicas, interior de Minas Gerais, onde nasceram. Clarice foi a primeira e, até hoje, única namorada do jogador. Ela acompanhou o atleta, de 34 anos, nas passagens pelo América-MG, Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus.

