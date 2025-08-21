Vasco encaminha contratação de Robert Renan, do Zenit

Fazendo uma verdadeira revolução em seu sistema defensivo, o Vasco encaminhou sua primeira contratação para o setor na atual janela de transferências. Afinal, o Cruz-Maltino chegou a acordo com o Zenit (RUS) pelo zagueiro Robert Renan, de 21 anos.

Segundo o jornalista Joel Silva, do canal “Colina em Foco”, o Gigante da Colina acertou o empréstimo até junho de 2026 com o defensor, que é canhoto e tem 1,85m. O contrato prevê, assim, opção de compra. Valores, no entanto, ainda não foram divulgados.

A tendência, dessa forma, é que Robert Renan – que já se encontra no Brasil – desembarque nos próximos dias no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato. Caso queira contar com o ex-jogador do Inter na Copa do Brasil, precisa correr para inscrevê-lo. Afinal, o limite de inscrição da CBF para a fase de quartas de final é na próxima terça (26/8), véspera do confronto de ida contra o Botafogo.

Reformulação na zaga do Vasco é grande

Robert Renan chega para ser titular da equipe de Fernando Diniz, que conta atualmente com apenas três zagueiros de origem no elenco. Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira são os jogadores em questão. Recentemente, o Vasco levantou dinheiro ao vender João Victor para o CSKA (RUS) e Luiz Gustavo para o Grupo City. Além disso, o também jovem Lyncon saiu por empréstimo para o Volta Redonda.

Lemos, porém, é outro que deve sair, enquanto Lucas Freitas ainda não goza de total prestígio e confiança por parte da torcida. Lucas Oliveira é o que menos atuou do trio. Assim, o Cruz-Maltino visa contratar ao menos três defensores, sendo Robert Renan o primeiro deles. Vale lembrar que Hugo Moura, volante de origem, passou a ser utilizado como zagueiro titular por Fernando Diniz.

