Santos tem muitas dúvidas para duelo contra o Bahia. Veja provável escalação

O Santos tem muitas dúvidas para o duelo contra o Bahia, marcado para o próximo domingo (24/8), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não sabe se poderá contar com o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, e ainda tem muitas incertezas no time titular.

Os dois jogadores estão em fase de transição física desde a última semana. Basso, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda no jogo contra o Juventude, tem mais chances de retornar. Já Arão, contratado na atual janela, disputou apenas alguns minutos diante do Flamengo. Aliás, ele está fora desde 25 de julho, quando apresentou um edema muscular na panturrilha direita.

Na manhã desta quinta-feira, o elenco trabalhou no CT Rei Pelé sob comando do técnico interino Matheus Bachi, que promoveu atividades técnicas e táticas, ainda sem indicar uma formação titular.

O único desfalque confirmado é Neymar. Afinal, o camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Vasco e cumprirá suspensão automática. A tendência é que Bachi defina a escalação apenas nos últimos treinos antes da viagem para Salvador.

Assim, um provável Santos tem: Gabriel Brazão; Mayke, Luisão (João Basso), Luan Peres e Souza; João Schmidt (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Rollheiser; Guilherme (Caballero), Barreal e Tiquinho Soares.

