Botafogo demite diretor da base após cinco meses no cargo

O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), a demissão d diretor das categorias de base, Erasmo Damiani, após apenas cinco meses no cargo. A justificativa foi cortes de gastos. O dirigente, com passagens em Atlético-MG e CBF, foi contratado para reformular as divisões inferiores do futebol do Glorioso.

“Em reformulação no organograma das categorias de base, o Botafogo comunica o desligamento do Diretor de Futebol de Base Erasmo Damiani. O Clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios na carreira. O novo profissional a exercer a função será anunciando em breve”, o clube em nota.

Além dele, o Alvinegro também desligou Rodrigo Gama, diretor jurídico, e gerentes de relações humanas e controladoria. O clube adotou a política de unificar setores administrativos. A informação é do “ge”.

Erasmo Damiani, aliás, tem passagem pela Seleção Brasileira e liderou coordenação das categorias de base do Atlético-MG nos últimos quatro anos. Além disso, também tem trabalhou em Palmeiras e Internacional.

O Botafogo, afinal, passa por um processo de recompra. John Textor, dono da SAF, está negociando com a Eagle, sua própria empresa, a transferência dos ativos do clube para uma nova SAF nas Ilhas Cayman.

