Premier League bate recorde de gastos e já soma 2,74 bilhões de euros em reforços

A Premier League quebrou mais uma vez o recorde de gastos em uma única janela de transferências. Já são 2,74 bilhões de euros investidos (R$ 17,6 bilhões), marca alcançada após a compra de Noah Okafor pelo Leeds United, que pagou cerca de 21 milhões de euros ao Milan.

O recorde anterior havia sido estabelecido em 2023, quando os clubes ingleses gastaram 2,73 bilhões de euros. Desta vez, o número deve ser ainda maior, já que o mercado segue aberto por mais de uma semana e a expectativa é de que ultrapasse os 3 bilhões de euros (R$ 38,4 bilhões).

Além disso, seis equipes já superaram seus próprios limites de investimento nesta janela:

Brentford: 49,1 milhões de euros em Ouattara (Bournemouth);

Bournemouth: 42,2 milhões de euros em Diakité (Lille);

Burnley: 28,9 milhões de euros em Ugochukwu (Chelsea);

Sunderland: 30 milhões de euros em Diarra (Strasbourg);

Nottingham Forest: 43,3 milhões de euros por Ndoye (Bologna) e o mesmo valor por Hutchison (Ipswich);

Liverpool: 134 milhões de euros (com bônus) por Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), a maior transferência do mercado mundial até agora.

Entre os clubes que mais gastaram na Premier League, o líder é o atual campeão, com 340 milhões de euros investidos, sendo mais de um terço somente na contratação de Wirtz. Logo atrás aparecem Chelsea (280 milhões de euros) e Manchester United (230 milhões de euros). Por fim, o Arsenal também promete ultrapassá-los. Isto porque já desembolsou 224 milhões de euros e deve fechar em breve a chegada de Eberechi Eze, do Crystal Palace, por cerca de 70 milhões de euros.

