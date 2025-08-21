Fluminense pode ter retornos e estreia contra o Bragantino

O Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro após avançar às quartas da Sul-Americana. O Tricolor, que tem compromisso neste sábado (23), contra o Bragantino, fora de casa, deverá contar com a volta de alguns jogadores importantes e poderá ter até uma estreia contra o Bragantino. Além disso, o técnico Renato Gaúcho pode proporcionar estreia.

O zagueiro Thiago Silva vem treinando com o grupo e tem chances de entrar na relação. Ele não entra em campo desde a vitória contra o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, no último dia 2, quando teve uma lesão de grau dois na posterior da coxa direita.

Além do zagueiro, o atacante Yeferson Soteldo também pode voltar. O jogador se machucou no jogo de ida das quartas de final contra o Internacional, no último dia 30, em Porto Alegre. Ele sofreu uma contusão de grau 1 na coxa direita. No entanto, ele já treina com o grupo. O atacante Germán Cano, que ficou fora do jogo contra o América de Cali por uma entorse no jeolho direito, também já treina normalmente.

Por fim, Santi Moreno pode fazer seu primeiro jogo com a camisa do Fluminense. O colombiano está regularizado, vem treinando com a equipe e poderá ser relacionado para a partida de Bragança Paulista.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a oitava colocação, com 27 pontos, e busca emplacar a segunda vitória consecutiva. O time de Renato Gaúcho, aliás, vive grande fase e tem uma sequência de sete jogos sem derrota (cinco vitórias e dois empates).

