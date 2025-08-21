Betis x Alavés: onde assistir, escalações e arbitragem

Após estrear por La Liga com empate, o Betis fará seu primeiro jogo como mandante no estádio La Cortuja, em Sevilha. Será nesta sexta-feira (22/8), contra o Alavés, do ex-Inter Eduardo Coudet, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Betis

Com seu estádio Benito Villamarín passando por obras, o Betis cumprirá seus mandos de campo em La Cortuja, realizando contra o Alavés, assim, sua primeira partida no “multiuso” estádio na Andaluzia. Vindo de empate, o time de Manuel Pellegrini precisa, então, dar uma resposta à sua torcida. Isso porque o 1 a 1 da estreia contra o Elche ficou com gosto amargo.

E o chileno vem recheado de problemas, visto que não pode contar com Isco, Llorente, Deossa e Ezzalzouli – todos lesionados. Uma das esperanças da equipe verdiblanca é o ponta Riquelme. Um dos reforços mais caros do time para a temporada, o jogador de 25 anos estreou com assistência no empate com o Elche, na primeira rodada.

Como chega o Alavés

O time de Eduardo Coudet visa se recuperar após uma temporada em que terminou na humilde 15ª colocação. Assim, já estreou bem em 2025/26, batendo o Levante por 2 a 1 na rodada inaugural de La Liga. Toni Martínez e Tenaglia – este, já nos acréscimos – fizeram os gols da vitória.

Em coletiva prévia ao duelo, então, o argentino comentou sobre o estilo de jogo do treinador adversário, Manuel Pellegrini, já prevendo a dificuldade da partida longe de seus domínios.

“Uma das características da equipe do Manuel (Pellegrini) é que, independentemente de quem jogue, eles são competitivos. São sempre engajados na retaguarda, então se envolver e jogar fora é sempre difícil. E nós simplesmente, como sempre digo, nos concentramos mais em nós mesmos, no que podemos gerar, no que podemos fazer, e tentamos ser protagonistas em cada jogo. Este jogo não será exceção. A equipe (Betis) jogou bem fora de casa, jogou muito bem nas situações mais difíceis”, afirmou.

BETIS x ALAVÉS

La Liga 2025/26 – 2ª rodada

Data-Hora: 22/8/2025, sexta-feira, 16h30 (de Brasília)

Local: La Cartuja, em Sevilha (ESP)

BETIS: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Altimira, Froals, Ruibal, Lo Celso e Riquelme; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini

ALAVÉS: Sivera; Jonny Otto; Garcés, Tenaglia e Parada; Ibáñez, Blanco, Vicente, Guridi e Aleñà; Toni Martínez. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (ESP)

Assistentes: José Antonio Garrido (ESP) e Guillermo Santiago (ESP)

VAR: Daniel Trujillo (ESP)

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium

