Renato Paiva afasta Deyverson e mais dois no Fortaleza

A eliminação do Fortaleza na Libertadores e a situação complicada no Campeonato Brasileiro causaram danos ao clube. Afinal, o técnico Renato Paiva tomou uma decisão drástica e avisou que não conta mais com o goleiro Magrão, o volante Zé Welison e o atacante Deyverson. O trio seguirá treinando com o elenco, mas não será mais relacionado pelo treinador. A medida já vale para o jogo deste domingo (24), na Arena Castelão, diante do Mirassol.

Renato Paiva fez o comentário em um vídeo publicado pelo próprio Fortaleza, porém preferiu não citar nomes. Contudo, o jornal “O Povo” deu a informação dos nomes inicialmente.

“Agora só vamos ter uma competição. Foco total no Brasileiro. Em função disso, decidimos tomar medidas. Já estávamos contratando jogadores. Para nós, o elenco precisava ser reforçado em algumas posições e esses reforços estão chegando. Com a chegada desses jogadores e a diminuição de competições, visto que só temos uma competição, decidimos também emagrecer o elenco. Um emagrecimento que tem a ver com as minhas decisões técnico-táticas. A chegada desses jogadores implica um alargamento muito grande do número de jogadores. Vai prejudicar a minha forma de treinar, vai prejudicar a preparação da equipe para os jogos que estão por vir”, disse o comandante.

Deyverson criou desgaste com torcida e clube

Deyverson disputou 26 partidas pelo Fortaleza, com cinco gols marcados e uma assistência. Na última terça-feira (19), na derrota por 2 a 0 para o Vélez Sarsfield, que culminou na eliminação da Libertadores, começou o jogo como titular, mas não foi bem. Acabou errando o passe que gerou o segundo gol.

Em uma outra ocasião, empurrou o atacante Moisés em uma comemoração. O companheiro sofreu uma lesão e não atua há quatro meses. A torcida do Laion também perdeu a paciência com o centroavante e o chamou de “palhaço” devido a comportamentos em campo.

Recentemente, Deyverson declarou que o Fortaleza chegaria à final da Libertadores, apesar de estar na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O fato gerou um desgaste no clube.

Por outro lado, Zé Welison tem 25 partidas pelo Laion nesta temporada, com um gol marcado e duas assistências. Já Magrão foi utilizado devido às lesões de João Ricardo e Brenno. Contudo, falhou contra o Grêmio ao cometer dois pênaltis em poucos minutos.

“Tenho que ter a honestidade de lhes dizer que são bons profissionais, que devem procurar opções em outras realidades, em outros clubes, porque aqui comigo não vão jogar tanto. Ficar no clube só treinando não ajuda”, finalizou Paiva.

Torcida do Fortaleza protesta após eliminação na Libertadores

A delegação do Fortaleza desembarcou na capital do Ceará na última quarta-feira, após eliminação para o Vélez, na Libertadores. A torcida não poupou críticas e compareceu ao aeroporto e à sede do clube. Nesta quinta, voltou ao Pici para cobrar o técnico Renato Paiva e o elenco.

Até o momento, o Fortaleza soma apenas 15 pontos em 19 jogos no Campeonato Brasileiro. Aliás, a equipe está na penúltima colocação, a quatro pontos do Vasco, primeiro time fora da zona.

