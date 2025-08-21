PSG x Angers: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do PSG durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: A. Meunier/PSG)

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2025/26. Nesta sexta-feira (22), o PSG recebe o Angers às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela segunda rodada da Ligue 1. Ambos os times venceram seus compromissos na estreia e querem manter a sequência positiva na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Premier League bate recorde de gastos e já soma 2,74 bilhões de euros em reforços

Como chega o PSG

O PSG fará sua primeira partida no Parque dos Príncipes, em Paris, nesta edição do Campeonato Francês. O time vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Nantes, fora de casa, com gol marcado pelo português Vitinha.

Para o duelo nesta sexta-feira (22), o goleiro Donnarumma segue afastado por decisão do técnico Luis Enrique e se junta aos lesionados Kimpembé e Mayulu na lista de desfalques.

Como chega o Angers

Por outro lado, o Angers também vem de uma vitória na primeira rodada da Ligue 1. O time bateu o Paris FC por 1 a 0, em casa, e agora vai tentar surpreender os atuais campeões.

Além disso, o Angers tem um desfalque confirmado para o jogo contra o PSG. Louis Mouton, expulso na estreia, vai cumprir suspensão automática nesta segunda rodada.

PSG X ANGERS

2ª rodada do Campeonato Francês 2025/26

Data-Hora: sexta-feira, 22/08/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Doué e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

ANGERS: Koffi; Arcus, Camara, Lefort e Hanin; Raolisoa, Belkebla, Courcoul e Chérif; Belkhdim; Lepaul. Técnico: Alexandre Dujeux.

Árbitro: Hakim Ben El Hadj (FRA).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.