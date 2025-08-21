Fluminense terá jogos decisivos da Sul-Americana no Maracanã

O Fluminense terá o Maracanã como um dos grandes trunfos nas fases decisivas da Copa Sul-Americana. Já nas quartas de final, o Tricolor já tem a garantia de disputar as segundas partidas das quartas e também da semifinal em casa diante de sua torcida.

O adversário do Fluminense terá definição nesta quinta-feira (21), após o confronto entre Lanús e Central Córdoba, ambos da Argentina, no Estádio La Fortaleza. O Lanús joga pelo empate, já que venceu a partida de ida por 1 a 0.

Por conta da boa campanha na fase de grupos, o Fluminense tem a vantagem de decidir os jogos em casa. O Tricolor, afinal, teve o benfício pela eliminação da Universidad Católica (EQU) para o Alianza Lima (PER). Além disso, o Huracán (ARG) também deu adeus à competição após perder para o Once Caldas (COL). Com isso, o caminho ficou livre para que o Fluminense tenha o Maracanã como palco dos confrontos decisivos.

A Conmebol ainda vai confirmar oficialmente as datas. No entanto, a previsão é que os jogos de ida aconteçam entre os dias 16, 17 e 18 de setembro, enquanto as partidas de volta estão programadas para os dias 23, 24 ou 25 do mesmo mês. Se avançar para a semifinal, a equipe brasileira vai faturar 800 mil dólares (cerca de R$ 4,5 milhões) em premiação.

