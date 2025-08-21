Athletic x Chapecoense: onde assistir e escalações

Em lados opostos na tabela, Athletic e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (22), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Arena Unimed, em São João del-Rei, Minas Gerais. O time mineiro briga contra o rebaixamento, enquanto o Verdão busca a volta para a elite nacional.

Como chega o Athletic

Na Série B, o time soma 25 pontos e, no momento, está fora da zona de rebaixamento. O caçula da competição, porém, vem de cinco jogos sem vencer: foram quatro empates e uma derrota. Sob o comando de Rui Duarte, os mineiros apostam nos atacantes Geraldes e Ronaldo Tavares como esperança de gols. Com quase um turno inteiro pela frente, o Athletic depende apenas de si para permanecer na Série B.

Como chega a Chapecoense

Em terceiro lugar, a Chapecoense luta para retornar à elite do Brasileirão. A equipe soma 37 pontos, cinco a menos que o líder Coritiba e três a mais que o Remo, que ocupa a quinta colocação, fora do G4. Nos últimos jogos, foram três vitórias e dois empates. Para a partida fora de casa, diante do pressionado Athletic, o time de Gilmar Dal Pozzo aposta nos atacantes Neto e Marcinho como principais armas ofensivas.

ATHLETIC x CHAPECOENSE

Brasileirão Série B – 23ª rodada da Série B

Data e horário: 22/8/2025 (Quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Arena Unimed, em São João del-Rei, Minas Gerais

ATHLETIC: Adriel; Douglas Pelé, Ajul, Sidimar, e Rodrigo Gelado; Isidoro e Martínez; Welinton Torrão, Max e Geraldes; Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

CHAPECOENSE: Leo; Doma, Leonardo e Paulo; Gabriel Inocêncio, Rafael Carvalheira, Matias e Walter Clar; Giovanni Augusto; Neto e Marcinho. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

