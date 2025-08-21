InícioEsportes
Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Bayern de Munique durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)
Jogadores do Bayern de Munique durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

Bayern e RB Leipzig se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 15h30 (de Brasília), na partida de abertura do Campeonato Alemão 2025/26. A bola rola na Allianz Arena, em Munique, e os donos da casa começam sua trajetória para defender o título da Bundesliga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Como chega o Bayern de Munique

O atual campeão e time a ser batido na Alemanha chega embalado para sua estreia na Bundesliga 2025/26. Isto porque o Bayern vem de uma vitória sobre o Stuttgart por 2 a 1 e conquistou o título da Supercopa da Alemanha, o 12º troféu da competição nas últimas 13 temporadas.

Além disso, a boa notícia para o técnico Vincent Kompany é que o atacante Luis Díaz, principal reforço do Bayern na janela de transferências, poderá fazer sua estreia como titular. O mesmo acontece com o zagueiro Jonathan Tah.

Contudo, o Bayern também enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Tom Bischof, lesionados, estão fora da partida. Além disso, Pavlovic está como dúvida.

Como chega o RB Leipzig

Por outro lado, o RB Leipzig tenta começar sua trajetória na Bundesliga com o pé direito e melhorar o desempenho da última temporada, quando foi somente o 7º colocado ao fim da competição.

Mas, o técnico Ole Werner terá os desfalques de Henrichs e Gomis, lesionados, enquanto Klostermann e Maksimovic aparecem como dúvidas.

BAYERN DE MUNIQUE X RB LEIPZIG

1ª rodada do Campeonato Alemão
Data-Hora: sexta-feira, 22/08/2025, às 15h30 (de Brasília).
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Michael Olise; Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany
RB LEIPZIG: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald e Xavi Simons; Diomande, Nusa e Openda. Técnico: Ole Werner.
Árbitro: Florian Badstubner (ALE).
VAR: Tobias Welz (ALE).

