Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern e RB Leipzig se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 15h30 (de Brasília), na partida de abertura do Campeonato Alemão 2025/26. A bola rola na Allianz Arena, em Munique, e os donos da casa começam sua trajetória para defender o título da Bundesliga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).
LEIA MAIS: Premier League bate recorde de gastos e já soma 2,74 bilhões de euros em reforços
Como chega o Bayern de Munique
O atual campeão e time a ser batido na Alemanha chega embalado para sua estreia na Bundesliga 2025/26. Isto porque o Bayern vem de uma vitória sobre o Stuttgart por 2 a 1 e conquistou o título da Supercopa da Alemanha, o 12º troféu da competição nas últimas 13 temporadas.
Além disso, a boa notícia para o técnico Vincent Kompany é que o atacante Luis Díaz, principal reforço do Bayern na janela de transferências, poderá fazer sua estreia como titular. O mesmo acontece com o zagueiro Jonathan Tah.
Contudo, o Bayern também enfrenta alguns problemas no elenco. Isto porque Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Tom Bischof, lesionados, estão fora da partida. Além disso, Pavlovic está como dúvida.
???????????????????????? für den #Bundesliga-Start! ???????????? #FCBRBL#packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/PNHf9oOY3v
— FC Bayern München (@FCBayern) August 21, 2025
Como chega o RB Leipzig
Por outro lado, o RB Leipzig tenta começar sua trajetória na Bundesliga com o pé direito e melhorar o desempenho da última temporada, quando foi somente o 7º colocado ao fim da competição.
Mas, o técnico Ole Werner terá os desfalques de Henrichs e Gomis, lesionados, enquanto Klostermann e Maksimovic aparecem como dúvidas.
BAYERN DE MUNIQUE X RB LEIPZIG
1ª rodada do Campeonato Alemão
Data-Hora: sexta-feira, 22/08/2025, às 15h30 (de Brasília).
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Michael Olise; Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany
RB LEIPZIG: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald e Xavi Simons; Diomande, Nusa e Openda. Técnico: Ole Werner.
Árbitro: Florian Badstubner (ALE).
VAR: Tobias Welz (ALE).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.