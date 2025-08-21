Neymar Franco dispara: técnicos brasileiros enfrentam ???muro??? na Europa

As trocas de treinadores no futebol brasileiro são corriqueiras. Um movimento que tem se intensificado é a contratação de técnicos estrangeiros, sobretudo os portugueses. Um dos grandes nomes entre os comandantes do Brasil, Ney Franco, criticou os excessos cometidos no nosso futebol.

Durante participação no programa Cara a Cara, do Canal Voz do Esporte, no YouTube, Ney Franco ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos técnicos brasileiros quando buscam espaço no mercado europeu.

“Eu não sou contrário a abertura de mercado ter treinador estrangeiro no Brasil. A única reclamação dos treinadores brasileiros é que os mercados lá fora é fechado para os mercados brasileiros e aqui é muito aberto para o estrangeiro. A gente tem vários casos, principalmente Portugal, recebemos vários treinadores competentes de Portugal, como Jorge Jesus e Abel, mas tem outros com passagens ligeiras por aqui. Um brasileiro para trabalhar em Portugal é inviável, temos vários treinadores que foram lá e não conseguiram, com exceção do Felipão”, salientou.

Sucesso de Abel e Jesus

Assim, Para dar base ao seu pensamento, Franco lembrou que o sucesso de Jorge Jesus e Abel Ferreira. Ele salientou que o momento de ambos foi determinante para aumentar a expectativa em torno dos técnicos estrangeiros e descredibilizar os brasileiros.

“Acho que um grande problema que aconteceu também é o sucesso do Jesus (Jorge). E depois do Abel, credenciado para ter sucesso no futebol brasileiro tem que ter um treinador estrangeiro. Acho que pegaram muito pesado com o treinador brasileiro e já está comprovando que foi um momento, uma fase, e saiu todo mundo copiando. A gente sabe que aos poucos os treinadores brasileiros estão retomando o posto no mercado. Isso nos obrigou a procurar outros mercados, a gente vê o Jardim fazendo sucesso no México, a gente vê o Thiago no Peru, o Paulo Autuori. A gente vê internamente times brasileiros que tentaram com treinadores estrangeiros”, acrescentoup