Botafogo dá adeus à Libertadores: LDU vence e vai às quartas

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo deu adeus à competição na edição de 2025. Na noite desta quinta-feira, 21/8, o Glorioso foi até Quito, no Equador, para enfrentar a LDU no Estádio Casablanca. Embora atuasse com a vantagem da vitória na ida, por 1 a 0, se deu mal. Com pouca força ofensiva e errando muitos passes — principalmente no primeiro tempo — perdeu por 2 a 0 este jogo palas oitavas.
Mas não sem reclamar. O lance que gerou o segundo gol, de Azulgaray, de pênalti, foi bastante contestado: o árbitro Facundo Tello (o mesmo da final da Libertadores em 2024) marcou escanteio. Mas era lance que deveria ser tiro de meta. Da cobrança, surgiu a penalidade que definiu a classificação da LDU. O primeiro gol foi marcado por Villamil.
Agora, após eliminar o Botafogo, a LDU enfrentará o São Paulo nas quartas de final.
Botafogo ineficaz no primeiro tempo
O início do Botafogo não foi nada bom. Recuado, viu a LDU pressionar e, antes dos cinco minutos, ter duas boas chances. Aos seis, os equatorianos abriram o placar. Mina fez o que quis pela direita e cruzou para Medina Caicedo, que não dominou. Mas Azulgaray ajeitou para Villamil mandar para a rede, mesmo com a marcação. Mas a bola ainda bateu em Barboza antes de entrar.
O Botafogo só foi começar a se encontrar depois dos dez minutos. Mas, apesar da posse de bola, não arrematava. Na única finalização que teve, um passe de Danilo para Savarino terminou com chute para fora — o lance estava em impedimento. Assim, o Botafogo saiu para o intervalo com dois arremates, uma de Marlon Freitas a mais périgosa. Já a LDU, além do 1 a 0, teve pelo menos quatro chances claras diante de um Botafogo que estava com Danilo e Allan com pouca inspiração e errando passes.
LDU 2 a 0. Adeus sonho do bi
No segundo tempo, era de se esperar um Botafogo querendo mais o jogo no ataque. Mas o time voltou com três volantes, atacantes pouco eficazes e a LDU melhor em campo. Assim, não foi surpresa que o time da casa ampliasse. Aos 15 minutos, após o árbitro errar na marcação de um escanteio (era tiro de meta), a cobrança para a área resultou em chute de Adé que bateu no braço de Marlon Freitas. Pênalti que Azulgaray cobrou e ampliou para 2 a 0. Naquele momento, a LDU revertia a vantagem e estava em ótima situação para se classificar diretamente, sem pênaltis.
Somente aí o técnico David Ancelotti colocou homens de frente, com as entradas principalmente de Arthur Cabral, Montoro e Jeffinho. Ao menos o time brasileiro passou a ocupar mais a intermediária de ataque. E, aos 38, Mina Caicedo fez falta feia após levar drible de Jeffinho. LDU com dez na reta final. Enfim, era a senha para a pressão total atrás de um golzinho para levar aos pênaltis. Mas não teve como. Fim de jogo. Adeus Libertadores pata o Botafogo.
LDU 2×0 BOTAFOGO
Oitavas de final da Libertadores – Volta
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito (ECU)
Data: 21/08/2025
Gols: Villamil, 6’/1ºT (1-0); Azulgaray, de pênalti, 15’/2ºT (2-0)
LDU: Valle, Quintero, Mina, Adé e Quiñones; Gruezo, Bryan Ramírez (Allala, 38’/2ºT), Cornejo (Minda, 46’/2ºT) e Villamil; Azulgaray (Erique, 33’/2ºT) e Medina (Cabeza, 33’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.
BOTAFOGO: John, Vitinho, Marçal, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Arthur Cabral,16’/2ºT), Allan (Newton, 16’/2ºT) e Savarino (Montoro, 22’/2ºT); Matheus Martins (Jeffinho, 29’/2ºT) e Artur (Correa, 22’/2ºT) Técnico: Davide Ancelotti
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
VAR: German Delfino (ARG)
Cartões amarelos: Cornejo, Allala (LDU); Danilo, Marlon Frentas, Barboza (BOT)
Cartões Vermelhos: Mina, (LDU, 37’/2ºT)
