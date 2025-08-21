Atlético vence Godoy Cruz na Argentina e avança na Copa Sul-Americana

O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe venceu o Godoy Cruz por 1 a 0, na Argentina. O jogo, que ocorreu na noite desta quinta-feira (21), teve o gol marcado pelo lateral Natanael. O time, que já havia vencido a partida de ida por 2 a 1, avançou com 3 a 1 no placar agregado. O próximo adversário do clube, enfim, será o Bolívar, da Bolívia.
Atlético toma susto no início
O primeiro tempo no estádio Feliciano Gambarte começou com um susto enorme. Logo aos dois minutos, o árbitro marcou um pênalti para o time do Godoy Cruz. Após uma longa e tensa revisão no monitor do VAR, contudo, a decisão foi corretamente anulada. O lance, que poderia ter mudado completamente a história do confronto, acabou aliviando o time brasileiro.
Depois do lance polêmico, o jogo ficou bastante truncado e disputado. A equipe da casa, de fato, teve as melhores e mais claras oportunidades de gol. O goleiro Everson, no entanto, foi o grande destaque do Atlético na primeira etapa. Ele fez, pelo menos, duas defesas muito difíceis e foi fundamental para garantir o empate sem gols no intervalo.
Postura diferente garante vitória
Na segunda etapa, o Atlético voltou com uma postura diferente e resolveu o jogo. Com apenas dois minutos de bola rolando, o lateral Natanael abriu o placar. Ele aproveitou uma sobra de bola dentro da área e finalizou com muita força. O gol, portanto, deu uma tranquilidade imensa ao time brasileiro na disputa pela vaga nas quartas.
Com a grande vantagem no placar agregado, o time do técnico Cuca administrou o resultado. O goleiro Everson, inclusive, ainda fez mais uma grande defesa para garantir a vitória. Já nos acréscimos, uma confusão generalizada ocorreu perto do banco de reservas. O jogador Montoya, do Godoy Cruz, acabou expulso após a revisão do VAR.
GODOY CRUZ 0x1 ATLÉTICO
Copa Sul-Americana – Oitavas de final (volta)
Data: 21/08/2025
Local: Estádio Feliciano Gambarte, em Mendoza (ARG)
Gol: Natanael, 2’/2ºT (0-1)
GODOY CRUZ: Franco Petroli; Lucas Arce (Walter Montoya, 30’/2ºT), Mateo Mendoza, Leandro Quiroz e Andrés Meli (Luca Dupuy, 37’/2ºT); Pol Fernández, Vicente Poggi (Bastián Yáñez, 30’/2ºT) e Nicolás Fernández (Daniel Barrea, 0’/2ºT); Facundo Altamira (Gonzalo Abrego, 20’/2ºT), Santino Andino e Agustín Auzmendi. Técnico: Walter Ribonetto.
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Fausto Vera, 38’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Reinier, 30’/2ºT); Tomás Cuello (Júnior Santos, 43’/2ºT), Rony (Iván Román, 44’/2ºT) e Hulk (Igor Gomes, 38’/2ºT). Técnico: Cuca.
Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)
Assistentes: Jose Retmal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
VAR: Miguel Araos (CHI)
Cartão amarelo: Pol Fernández (GOD); Alan Franco, Natanael, Everson, Fausto Vera (ATL)
Cartão vermelho: Montoya (GOD)
