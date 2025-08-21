Marçal indica atuação aquém do Botafogo: ???Ideia boa, mas não fluiu???

Botafogo não apresentou bom desempenho coletivo no segundo jogo das oitavas de final da Libertadores contra a LDU e se despediu da competição - (crédito: Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O atual campeão da Libertadores, o Botafogo não teve êxito na missão de conquistar o bicampeonato. Afinal, o time perdeu por 2 a 0 para a LDU, em Quito, no estádio Casa Blanca, nesta quinta-feira (21). Com isso, o Alvinegro dá adeus à competição ainda nas oitavas de final.

A propósito, o experiente Marçal considera que a intenção do técnico Davide Ancelotti com a escalação inicial mais defensiva, com três volantes, fazia sentido. Entretanto, reforçou que a atuação do Glorioso foi irreconhecível.

“Não achei nada. Se na final da Libertadores entrasse com dez atacantes, teríamos vencido? Não sei. O treinador é quem sabe, ele escalou bem o time, a ideia foi boa. Mas não fluiu. Não conseguimos jogar bem. Mas temos que parabenizar a LDU pela classificação.”

Suposta improvisação na zaga do Botafogo

Posteriormente, ao ser questionado se o comandante do Glorioso tentou efetuar um improviso ao utilizá-lo como zagueiro, Marçal discordou da afirmação. O volante de argumentou que já estava ambientado em atuar nesta função e que tal escolha não provocou a derrota e, consequentemente, eliminação da equipe.

“Não posso falar de improviso eu jogar como zagueiro, não vejo assim. Joguei ali por um ano e meio e estou acostumado. E não foi por isso que a gente não deu certo hoje. A gente teve dificuldade para jogar, sair para o jogo e acabou perdendo muita bola, entregando para o rival. Tomamos um gol logo no início, e isso complicou muito o nosso jogo. Agradeço ao apoio da torcida que veio, mas temos um ano inteiro pela frente e vamos buscar nossos resultados”. alegou Marçal.

Mesmo com a queda na Libertadores, o Botafogo segue vivo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O seu compromisso seguinte será exatamente na competição de pontos corridos.

Assim, o Alvinegro que se encontra na quinta posição, com 29 pontos, enfrenta o Juventude, às 18h30, pela 21ª rodada, no Alfredo Jaconi, no próximo domingo (24). Já na competição mata-mata terá pela frente dois clássicos contra o Vasco pelas quartas de final.

