Corinthians tem o segundo candidato à presidente registrado para a eleição

Roque Cittadini é o segundo candidato registrado para a eleição da próxima semana - (crédito: Foto: Reprodução/TCE SP)

O Corinthians conheceu o seu segundo candidato à eleição para a sua presidência. Nesta quinta-feira (21), Antônio Roque Citadini registrou sua candidatura para concorrer ao cargo de presidente do clube. A votação acontece na próxima segunda-feira (25), de forma indireta.

Citadini já atuou como vice-presidente do Corinthians, na gestão de Alberto Dualib, entre 2001 e 2004. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, e virou conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo em 1988. Também já foi presidente do órgão e é conselheiro vitalício do Timão.

Na última terça-feira, Citadini se aposentou do TCE, antecipando a aposentadoria compulsória que aconteceria no dia 02, quando completa 75 anos.

No momento, Citadini é o segundo candidato a registrar candidatura para a eleição. Ele tem como concorrente o gestor de investimentos, André Castro. Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, ainda não registrou sua candidatura, mas há a expectativa de que ele seja o terceiro candidato. As inscrições para as eleições vão até a sexta-feira (22).

