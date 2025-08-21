Davide explica uso de formação com três volantes e ???atraso??? para mudar o Botafogo

Davide confessa que postura mais defensiva não é a metodologia que pretende seguir no Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva / Botafogo)

A derrota por 2 a 0 para a LDU, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador provocou uma decepção no Botafogo. Afinal, o Glorioso venceu o jogo de ida, mas não soube aproveitar a vantagem prévia e foi eliminado na Libertadores nas oitavas de final, nesta quinta-feira (21). Uma das situações que mais causou incômodo foi a formação titular com três volantes. No caso, com Marlon Freitas, Allan e Danilo.

Tal situação incômoda, na verdade, voltou à tona, já que ganhou destaque no período em que o Alvinegro disputou o Mundial de Clubes. Na oportunidade, o comandante da equipe era o português Renato Paiva, que está atualmente no Fortaleza. O treinador também decidiu utilizar três volantes no embate contra o Palmeiras pelas oitavas de final. O time carioca também sofreu um revés e se despediu do torneio. Assim, a atitude mais defensiva da equipe no campeonato desagradou John Textor, que optou por demitir Renato Paiva.

Ao ser questionado sobre o time titular com três meio-campistas, Davide Ancelotti confessou que não se encaixa na metodologia que o Glorioso quer seguir. Contudo, a escolha foi por uma necessidade em tentar anular uma das valências da LDU.

“A estratégia de hoje foi adaptar-se um pouco. Jogamos com linha de defesa mais baixa para tirar a profundidade deles e defender cruzamentos. Eles cruzam muito, então três volantes eram para bloquear os chutes. Não é a maneira que o Botafogo quer jogar, mas tínhamos que adaptar. Mas foi o plano de jogo. E é difícil seguir com o plano depois de levar um gol com seis minutos”, justificou o comandante italiano.

Reclamações com a demora nas substituições

A respeito das mudanças no time terem sido efetuadas apenas depois de sofrer o segundo gol, Ancelotti indicou que foi apenas uma coincidência. No caso, que a LDU amplia a vantagem quando o Botafogo preparava as substituições.

“O segundo gol chega quando a gente vai fazer os primeiros dois câmbios para refrescar o time. Depois de uma derrota tenho que fazer autocrítica. Vou tomar toda a responsabilidade. Os jogadores seguiram todo o plano de jogo, agora é seguir”, detalha o treinador.

Em seguida, Davide comentou sobre a interferência da altitude na partida.

“A altitude tem papel porque a bola viaja muito e é mais rápida. É difícil controlar quando tem um passe longo. A LDU é muito forte, então claramente a gente tem que adaptar para ter energias nos últimos minutos”, apontou o técnico.

Mudança de chave no Botafogo

Ancelotti lamenta a eliminação na Libertadotes, mas frisa que o Alvinegro continua com desafios importantes como tentar o título inédito da Copa do Brasil.

“Temos dois objetivos importantes. Na Copa do Brasil, o clube nunca ganhou, e ficar no primeiro quarto da tabela do Brasileirão. Vamos seguir”, finalizou Davide.

Mesmo com a queda na Libertadores, o Botafogo segue vivo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. O seu compromisso seguinte será exatamente na competição de pontos corridos.

Assim, o Alvinegro que se encontra na quinta posição, com 29 pontos, enfrenta o Juventude, às 18h30, pela 21ª rodada, no Alfredo Jaconi, no próximo domingo (24). Já na competição mata-mata terá pela frente dois clássicos contra o Vasco pelas quartas de final.

