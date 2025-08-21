Palmeiras administra vantagem, empata e garante vaga nas quartas na Libertadores

Na noite desta quinta-feira, 21/8, o Allianz Parque recebeu mais de 33 mil torcedores para o jogo do Palmeiras contra o Universitário. Foi o duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Como havia vencido por 4 a 0 na ida, em Lima, o Verdão entrou em campo com muita vantagem. Mas o time não reeditou a atuação da partida no Peru. Atacou pouco e viu o rival criando mais oportunidades. Mesmo assim, conseguiu segurar o resultado em 0 a 0.

Assim, o Palmeiras confirma a mais do que esperada classificação para as quartas de final da competição. Mas perde sua incrível marca na edição de 2025: vinha com 100% de vitórias. Agora soma sete triunfos e este empate.

O rival do Palmeiras nas quartas será o River Plate. Afinal, o time se classificou após empate em 1 a 1 com o Libertad nesta quinta-feira, em Buenos Aires. Como a ida no Paraguai também ficou em empate, 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis. O River Plate venceu por 3 a 1.

Força máxima e peruanos mostrando as garras

Muito se falou que Palmeiras e Universitário entrariam com reservas, já que o Verdão vinha de uma goleada de 4 a 0 na ida, no Peru, e o rival tem no domingo um superclássico com o Alianza de Lima, o dérbi peruano. Mas ambos entraram com seus times principais. O Verdão começou ativo, com Flaco López oferecendo perigo e perdendo uma chance. Mas o Universitário queria jogo e, antes dos dez minutos, teve uma boa oportunidade em chute de Churín, que Weverton defendeu, e um gol de Concha, anulado porque Pérez Guedes, que participou do lance, impedido, enganando o goleiro palmeirense.

Depois dos 15 minutos, o Palmeiras tentou investir mais. Porém, com sucesso, mas o Universitário, fazia um jogo de muita atitude – bem na marcação e puxando ataques perigosos. Churín (duas vezes), Pérez Guedes e Castillo tiveram boas chances — este último finalizou para grande defesa de Weverton. O Palmeiras, teve uma cabeçada de Murillo por cima e, na melhor chance, um cruzamento que Di Benedetto subiu com Allán e cabeceou quase fazendo contra: a bola foi na trave de Britos.

Verdão não chega ao gol

Na etapa final o Palmeiras seguiu com seu jogo modorrento, Até chegando ao ataque, mas sem assustar. Conseguiu alguma evolução na reta final, quando Khellven entrou na ala direita na vaga de Giay (um lateral mais defensivo) e quase marcou quando apareceu para arrematar. Mas o placar ficou mesmo no empate sem gol. Acabou o 100% do Palmeiras na Libertadores. Mas o time segue muito vivo na Liberta.

PALMEIRAS 0X0 UNIVERSITARIO

Oitavas de final da Copa Libertadores (Volta)

Data: 21/08/2025

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 33.203

Renda: R$ 2.262.425,80

Gol: –

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo e Micael; Giay (Khellven, 28’/2ºT) , Emiliano Martínez (Aníbal Moreno, 28’/2ºT), Allan (Lucas Evangelista, Intervalo), Maurício e Felipe Anderson (Piquerez, 28’/2ºT); Vitor Roque (Facundo Torres, 36’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

UNIVERSITARIO: Britos; Inga, Santamaria e Di Benedetto; Polo, Carabalí Pérez Guedes (Martínez, 28’/2ºT), Concha (Valera, 21”/2ºT), Castillo e Vélez (Murrugarra, 28’/2ºT); Churín (Calcaterra, 21’/2ºT). Técnico: Jorge Fossati.

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Carlos Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Allan (PAL); Carabalí (UNI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.