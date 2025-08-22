Weverton valoriza classificação do Palmeiras e comenta chegada de Carlos Miguel

O Palmeiras não brilhou tanto no jogo de volta, mas garantiu a sua vaga para as quartas de final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (21), o Verdão empatou sem gols contra o Universitario, em um jogo com poucas oportunidades, que carimbou a classificação.

Ao contrário de outros jogos na Libertadores, Weverton apareceu como grande destaque do jogo, com defesas que garantiram o empate. O goleiro valorizou o placar agregado e disse que, se os placares se invertessem, a alegria do time seria a mesma.

“Eu acho que quando você faz um grande jogo, como foi lá, o mais importante é a soma dos dois jogos, que era a classificação. Acho que se a gente tivesse empatado lá e vencido de 4 a 0 aqui a gente estaria super feliz também. Nós também queríamos a vitória, o torcedor também, esse era o plano, era vencer. Futebol é isso, a gente sabe que não vai ser fácil. Era claro que, depois do primeiro jogo, o Universitario ia vir com outra postura, não tinha nada a perder. O mais importante era a classificação e conseguimos o nosso objetivo”, destacou, em entrevista à ESPN.

Chegada de Carlos Miguel no Palmeiras

A partir desta semana, Weverton ganha uma concorrência pesada na meta alviverde. O goleiro Carlos Miguel chega para disputar a posição com o ídolo palmeirense. O camisa 12 enfatizou a chegada do reforço, e ressaltou que a disputa ajuda para que os jogadores elevem o seu nível de atuação.

“Como vocês percebem, estamos em um momento que o Palmeiras está fazendo isso em todas as posições, vem investindo para construir uma equipe cada vez mais vencedora. Todo jogador é muito bem-vindo, tenho certeza que o Carlos Miguel foi muito bem recebido, vai ser um cara para nos ajudar. Vamos competir, como a gente sempre faz, é importante ter essa competição, para cada um elevar o seu nível”, reforçou.

