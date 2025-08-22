Abel admite atuação do Palmeiras abaixo do esperado: ‘podemos fazer mais’

Como esperado, o Palmeiras garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores. Na noite desta quinta-feira (21), o Verdão ficou apenas no empate sem gols contra o Universitario, mas, com a goleada na ida, carimbou sua classificação no torneio.

Na partida, Abel Ferreira aproveitou para fazer testes com o time, que não surtiram tanto efeito. O treinador classificou o desempenho da equipe como esforçado, mas reconheceu que o time poderia ter atuado melhor. Entretanto, o português valorizou mais uma classificação para as quartas de final da Libertadores.

“Fizemos um jogo esforçado e os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. A verdade é que o responsável sou eu, quem trocou a equipe fui eu, quem fez as escolhas fui eu. Mas também é verdade que na Libertadores, nestes últimos anos, as coisas têm sido muito bem feitas”, enfatizou.

Na opinião do português, o time acabou relaxando, sem perceber, por conta do resultado conquistado em Lima. O treinador reclamou que os jogadores passaram boa parte do primeiro tempo sem serem agressivos e com um pouco de desatenção.

“Apesar de ter sido um ponto a favor ter vencido lá de 4 a 0, inconscientemente, os nossos jogadores relaxaram, e não pode acontecer. No primeiro tempo foram só passes para trás e para o lado. No intervalo disse isso a eles, que não estávamos sendo agressivos ofensivamente, fazendo uma posse de intenção e, muitas vezes, perdendo a posse de forma precipitada”, afirmou.

Sequência incômoda?

Com o empate desta quinta, o Palmeiras chegou a sete partidas sem vencer no Allianz Parque em jogos válidos pelo mata-mata da Libertadores. A última vitória aconteceu em 2022, quando o Verdão bateu o Cerro Porteño nas oitavas de final daquele ano. Apesar da sequência, Abel prefere olhar para o presente, valorizando a campanha invicta do Alviverde na atual edição.

“Ainda não perdemos nesta competição. Para você ver como é tão difícil chegar, o atual campeão foi eliminado nas oitavas. Portanto, eu prefiro me apegar às coisas positivas, eu sou positivo aqui e agora. Ninguém quer saber do passado, as pessoas querem saber do aqui e do agora. Eu prefiro ficar com as coisas boas que estamos fazendo”, pontuou.

