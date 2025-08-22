Vice-artilheiro do ano, Tiquinho Soares vive quatro meses de jejum no Santos

O atacante Tiquinho Soares atravessa um período difícil pelo Santos. Vice-artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Neymar, com seis gols, o centroavante não balança as redes desde a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, no dia 20 de abril, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, Tiquinho participou de dez partidas pelo Peixe, mas só conseguiu duas assistências. A última contribuição direta em gol foi no empate por 2 a 2 contra o Sport, na Ilha do Retiro. Na ocasião, ele deu passe para um dos tentos da equipe.

Com esses números, o atacante acumula dez participações diretas em gols em 28 jogos pelo Santos. Aliás, ele é o segundo jogador mais influente nesse quesito, atrás apenas de Guilherme, que lidera com 13 gols e cinco assistências.

Agora, Tiquinho terá nova oportunidade de quebrar o jejum no próximo final de semana. O Santos enfrenta o Bahia, no domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Brasileirão. A equipe, que recentemente demitiu o técnico Cleber Xavier, busca uma reação imediata após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco da Gama no Morumbis.

Assim, o centroavante espera voltar a ter um papel importante na tentativa de recuperar a confiança do time e ajudar o Santos a afastar o momento difícil e também a zona de rebaixamento.

