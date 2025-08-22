Textor respalda Davide depois de eliminação do Botafogo: ‘Juntos venceremos de novo’

O Botafogo deu adeus à Libertadores ao perder para a LDU, do Equador, por 2 a 0, em Quito, na noite desta quinta-feira (21). Após a eliminação, John Textor, dono da SAF alvinegra, se manifestou sobre o trabalho de Davide Ancelotti e deu um respaldo para o filho do técnico da Seleção Brasileira na sequência da temporada.

“Sabemos que não é possível, mas queremos ganhar esse troféu (Libertadores) todo ano. Nosso clube mudou desde que estamos juntos porque agora nós esperamos ganhar os maiores troféus e derrotar as maiores equipes. Hoje nós sentimos a dor juntos, um novo tipo de dor, porque não fomos bons o suficiente e não cumprimos nossas expectativas… Mas eu acredito nesse treinador e nesses atletas. Seguiremos em frente e vamos vencer de novo. Juntos venceremos de novo”, disse.

Além disso, o norte-americano pediu apoio dos torcedores depois da eliminação. Em campo, o Glorioso teve uma atuação aquém do esperado e não sucumbiu diante de uma aplicada LDU.

Um detalhe chamou a atenção da torcida, visto que Davide utilizou três volantes, um esquema que incomodou Textor nos tempos de Renato Paiva. Na ocasião, o empresário criticou o técnico português por utilizar tal configuração no Mundial de Clubes, sobretudo no duelo com o Palmeiras.

Sem ter a Libertadores no caminho, o Botafogo segue no Brasileirão, já com chances remotas de título por estar distante do líder Flamengo. Além disso, mede forças com o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads, Twitter, Instagram e Facebook.