Fluminense recusa mais uma investida do Betis, da Espanha, por Facundo Bernal

O Real Betis, da Espanha, insiste na contratação do volante Facundo Bernal, do Fluminense, e fez uma nova consulta nos últimos dias. No entanto, o Tricolor fez questão de deixar claro que não pretende negociar o uruguaio no momento e conta com o atleta no restante da temporada. A informação é do portal “ge”.

De acordo com a publicação do “Ovacion”, do Uruguai, o clube espanhol fez uma sondagem no valor de cerca de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) pelo jogador, de 21 anos. Contudo, antes mesmo da proposta chegar à mesa, o Tricolor rechaçou qualquer possibilidade.

No momento, o empresário de Bernal está na Espanha e tenta encontrar mercado para o atleta. Por outro lado, o volante tem participado normalmente das atividades no CT Carlos Castilho.

A tendência é que ele não force a saída do clube e essa manifestação seja apenas uma busca do empresário por propostas do exterior. Além disso, o técnico Renato Gaúcho conta com o atleta, que é uma das opções para a trinca de volantes que tem utilizado no meio de campo.

Vale lembrar que o uruguaio está no Fluminense desde o ano passado e tem contrato até 2028. Na ocasião, o clube pagou 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atual camisa 5.

