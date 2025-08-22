Aguirre protagoniza novo escândalo extraconjugal no elenco do Internacional

O Internacional passa por um momento conturbado em campo e polêmico fora dele. Isso porque há, agora, um segundo escândalo envolvendo um suposto caso extraconjungal de um de seus atletas: Braian Aguirre. Contratado pelo clube em setembro de 2024, o lateral estaria se envolvendo com uma torcedora há algum tempo, mas o caso só veio à tona após a eliminação para o Flamengo na Libertadores.

Para manter o caso em sigilo, o jogador se utilizava do recurso de mensagens temporárias no Instagram. Algumas conversas foram registradas, e a reportagem da coluna Leo Dias teve acesso a uma em que o lateral deixava explícito seu desejo na mulher: “Quero co*** você muito”.

As trocas de mensagens ocorriam em paralelo a outras interações com a moça, como curtidas em fotos e stories. Os contatos logo evoluíram e se tornaram encontros presenciais.

Detalhes dos encontros

A apuração confirma que Aguirre recebia a amante em seu próprio apartamento, nas imediações do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, mas sempre em horários estratégicos. Os encontros ocorriam em períodos em que sua esposa, Yamila Perez, estava ausente.

Não há informações concretas sobre a quantidade de encontros que marcaram a relação do casal, mas sabe-se que a moça frequentava o edifício residencial do atleta.

Casos extraconjugais no Inter

A polêmica de Aguirre passa longe de ser incomum no meio esportivo e até mesmo no ambiente colorado. Recentemente, Alexandro Bernabei disse ter sofrido chantagem após um caso semelhante em que terminou com a divulgação de material íntimo do jogador. Ele recorreu às autoridades à época.

“O atleta Alexandro Bernabei informa que está sendo alvo de tentativa de chantagem envolvendo a divulgação indevida de material de caráter estritamente pessoal. As medidas cabíveis estão sendo tomadas junto às autoridades competentes para identificar e responsabilizar os envolvidos”, dizia um trecho do comunicado.

“Bernabei pede desculpas à sua família, que é o que mais importa para ele, e ao Sport Club Internacional, pelo desconforto gerado. Por orientação jurídica, não serão feitos comentários adicionais sobre o caso no momento”.

Trajetória de Aguirre no clube

O lateral chegou ao Beira-Rio após longa negociação com o Lanús, por um acordo de 1,4 milhão de dólares (R$ 7,91 milhões). Co vínculo até 2027, o clube gaúcho ainda garantiu 50% dos direitos econômicos do jogador.

Com mais de 40 partidas pelo clube, o argentino vinha em alta recentemente e era um dos destaques da boa fase colorada. O lateral aproveitou a lesão de Bruno Gomes para se provar e garantir a titularidade no time de Roger Machado, com bons números na temporada.

A boa fase à época fez com que o lateral solicitasse aumento salarial à diretoria gaúcha. Na conversa, o empresário do jogador argumentou que a remuneração está abaixo da média de atletas da mesma posição e lembrou da promessa de equiparação salarial feita no início de 2025, mas ainda não cumprida.

Aguirre disputou mais de 40 partidas com a camisa colorada, marcou dois gols e deu três assistências. Segundo estatísticas, o atleta mantém uma média de 82% de acerto nos passes.