Técnico do Tottenham defende permanência de Richarlison: ‘?? meu atacante titular’

O técnico Thomas Frank, do Tottenham, fez questão de elogiar o atacante Richarlison em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (22). Assim, o profissional descartou qualquer possibilidade de saída do atacante no momento e salientou que o jogador é titular absoluto dos Spurs neste início da temporada 2025/26.

“No momento, ele é o meu atacante titular. Ele marcou dois golaços (contra o Burnley). Richy quer ficar, eu quero mantê-lo e não houve conversas sobre qualquer outra coisa”, disse.

Na última temporada, o brasileiro sofreu com problemas físicos e esteve em campo em apenas 24 oportunidades, com cinco gols e duas assistências. Mesmo assim, ele teve sondagens para deixar o Tottenham e tem mercado.

Contudo, aos 28 anos, Richarlison marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Burnley, no último fim de semana, na estreia pela Premier League, e mostra que quer esquecer os problemas do passado e fazer uma campanha consistente.

Afinal, o jogador também tenta impressionar Carlo Ancelotti para seguir no radar do treinador da Seleção Brasileira. O foco é estar entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá.

