Roda de samba e Flamengo marcam inauguração do ‘Quintal do Zico’ em novo endereço no Rio

O Quintal do Zico retomou, na última quinta-feira (21), suas atividades no Itaúna Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A choperia havia migrado para Zona Sul em maio, mais especificamente em Botafogo, mas o projeto só se manteve ativo por três meses antes de regressar ao ponto de partida.

A choperia chegou a Botafogo, na Rua Muniz Barreto, com uma proposta um pouco diferente e mais repaginada. Com forte apelo de memórias esportivas e um cardápio inédito, o ambiente exibia camisas, troféus e reportagens históricas envolvendo especialmente o Galinho de Quintino. Os pratos misturavam tradição de boteco com receitas elaboradas.

Um dos carros-chefes do local ainda é a empada de frango e camarão com catupiry, além da tradicional fraldinha à piamontese, acompanhada de arroz e batatas portuguesas.

Retorno às origens

O projeto teve justamente a Barra da Tijuca como berço, em 2023. Localizado inicialmente no Vogue Square, o barzinho consolidou-se como um ponto de encontro para rubro-negros e admiradores de futebol na região.

A encantadora proposta de unir gastronomia típica de botequim, chopp, transmissões de jogos e roda de samba encantou moradores locais. Não à toa, houve até um burburinho na época da mudança para Zona Sul.

Homenagem permanente a Zico

O nome sequer abre brecha para dúvidas: a atmosfera segue inspirada na trajetória de Zico. Maior ídolo da história do Flamengo, o eterno detentor da camisa 10 aparece em diversas fotos de grandes jogos pela parede ou em lembranças da carreira.

A casa, inclusive, se apresenta nas redes sociais como “o lugar ideal para apaixonados por futebol que queiram vivenciar a história do maior ídolo rubro-negro”. Ou seja, reforçando a conexão direta com a memória da trajetória do Galinho.

De acordo com a reportagem da Veja Rio, o retorno ao Itaúna Shopping mantém cardápio e esquema de programação com feijoadas, samba e telões exibindo partidas. Interessados podem conferir a programação dos próximos jogos exibidos pela casa.

