Orlando Pride de Marta faz contratação mais cara da história do futebol feminino

O Orlando Pride, das brasileiras Marta, Angelina, Rafaelle e Luana, fez a contratação mais cara da história do futebol feminino. Afinal, a atacante mexicana Lizbeth Jacqueline Ovalle, de 25 anos, trocou o Tigres pelo clube norte-americano por 1,3 milhão de euros (R$ 9,5 milhões) e assinou contrato até 2027.
Antes dessa negociação, o recorde era da atacante canadense Olivia Smith, de 21 anos, que saiu do Liverpool para o Arsenal por 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7,4 milhões na cotação da época), em julho de 2025.
Completa o pódio das transferências mais caras da história do futebol feminino a zagueira americana Naomi Girma. Também em 2025, especificamente em janeiro, o Chelsea pagou 1,1 milhão ao San Diego Wave pela defensora.
Lista também tem brasileira
A lista também conta com a atacante zambiana Racheal Kundananji (do Madrid CFF para o Bay FC por 806 mil euros), em quarto lugar. No G5, também está a zagueira brasileira Tarciane (do Houston Dash para o Lyon por 780 mil euros).
“Estamos profundamente comprometidos em construir equipes competitivas ano após ano, e esta contratação histórica é um reflexo desse foco. Jacquie é um talento de classe mundial e uma vencedora comprovada, e sua chegada a Orlando marca mais um passo em nossa jornada para posicionar o Pride entre os clubes de elite do futebol feminino global. Temos orgulho de liderar o caminho no investimento no futebol feminino, não apenas para o sucesso de hoje, mas para moldar o futuro do esporte para as próximas gerações”, afirmou o presidente do Orlando Pride Mark Wilf, ao site do clube americano.
Logo em seus primeiros anos entre os profissionais, Jaqueline Ovalle conquistou o Campeonato Sub-20 da Concacaf. Além disso, foi convocada pela primeira vez para a seleção principal. Por fim, em 2023, ganhou com o México a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.
