Cole Palmer, do Chelsea, trava disputa judicial com empresa francesa consagrada no mercado

Cole Palmer trava disputa judicial com vinícola francesa por uso de marca

Cole Palmer trava disputa judicial com vinícola francesa por uso de marca - (crédito: Foto: Richard Heathcote/Getty Images)
Cole Palmer trava disputa judicial com vinícola francesa por uso de marca - (crédito: Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

Um dos astros da nova geração do Chelsea, Cole Palmer lida atualmente com um embate jurídico no extracampo. Isso porque o jogador tenta oficializar seu nome e comemoração como marca registrada, mas esbarra na contestação da tradicional vinícola Château Palmer, de Bordeaux. O imbróglio, aliás, se arrasta há um tempo.

Palmer visa explorar comercialmente sua imagem em roupas, acessórios e produtos licenciados, enquanto a vinícola se sustenta em um recurso para impedir o registro. A produtora de vinhos, uma das mais reconhecidas, alega que a associação poderia gerar confusão no mercado. Ou seja, impacto direto e prejudicial às vendas.

O caso, então, seguiu para o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (IPO) e passará por análise antes de um veredito sobre o destino da marca. A disputa ganhou repercussão não apenas pela dimensão do nome do atleta, mas também pela força cultural da vinícola, que atua há décadas em solo francês.

Celebração de Cole Palmer

O astro dos Blues se consagrou pela frieza em momentos decisivo e, paralelamente, popularizou uma comemoração simbólica à característica. Com braços cruzados, o gesto faz alusão justamente a temperaturas baixas, como se o atleta sentisse frio.

No meio esportivo, por exemplo, a comemoração recebeu a alcunha de “Cold Palmer” — relacionado, novamente, a sua frieza em campo. O gesto nasceu como homenagem ao amigo Morgan Rogers, hoje no Aston Villa.

“Meu irmão Morgz fez isso pelo Middlesbrough, então disse a ele que faria também se eu marcasse (um gol)”, revelou o atleta em uma entrevista.

O próprio Rogers reconheceu a repercussão e comentou o caso com bom humor. “Vou deixá-lo ficar com essa. Ele marcou 40 gols ou qualquer coisa perto disso. Não posso reclamar disso, posso?”, brincou.

Números e protagonismo

Desde a chegada ao Chelsea, em 2023, o meia acumula 96 partidas, com 41 gols e 27 assistências. A temporada 2023/24 marcou a explosão definitiva do camisa 10, que anotou 27 tentos e distribuiu 15 passes decisivos em 48 compromissos.

O auge ocorreu na final do Mundial de Clubes da Fifa, em julho de 2025. Com dois gols e uma assistência na decisão do torneio, o atleta brilhou como melhor em campo no triunfo sobre o PSG, nos Estados Unidos.

 

 

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 22/08/2025 11:20
