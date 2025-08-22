Palmeiras atinge meta e soma R$45 milhões em premiação na Libertadores

O Palmeiras alcançou um importante objetivo dentro e fora de campo ao garantir sua vaga nas quartas de final da Libertadores. Até o momento, a participação do clube na competição já rendeu cerca de R$ 45 milhões em premiações, atingindo a meta orçamentária estabelecida para o torneio.

A classificação foi confirmada após o empate sem gols com o Universitario, do Peru, nesta quinta-feira (21/8), no Allianz Parque, mantendo a vantagem construída no jogo de ida, quando o Verdão venceu por 4 a 0. Com a vaga garantida, o clube receberá US$ 1,7 milhão (aproximadamente R$ 9,2 milhões) da Conmebol.

O time comandado por Abel Ferreira já havia assegurado US$ 6,23 milhões (cerca de R$ 35,45 milhões na época) apenas na fase de grupos. Aliás, vale destacar que a premiação acabou sendo maior que de outras equipe por conta do Verdão ter vencido todas as seis partidas disputadas. Afinal, a Conmebol também paga pelos triunfos na competição.

“Conseguimos cumprir nossa meta orçamentária com a campanha até aqui, e agora o foco é o River Plate”, destacou Abel, projetando o confronto da próxima fase.

Como primeiro colocado geral, o Palmeiras terá a vantagem de decidir a vaga nas semifinais em casa, no Allianz Parque. Se avançar novamente, o clube poderá receber mais US$ 2,3 milhões (R$ 12,5 milhões).

Aliás, o Verdão encerrou o primeiro semestre do ano com superávit de R$ 58,9 milhões. Resultado que reforça a importância da competição continental tanto para o desempenho esportivo quanto para a saúde financeira do clube.

