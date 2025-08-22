Renato Gaúcho, do Fluminense, reencontra adversário de sua consagração como técnico

Renato Gaúcho tem feito um bom trabalho no Fluminense, que segue vivo em três competições - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Com o fechamento das oitavas de final da Sul-Americana, o Fluminense conheceu seu próximo adversário no torneio continental. Afinal, o Lanús despachou o Central Córdoba nos pênaltis e garantiu a vaga nas quartas. A equipe argentina, por sinal, traz ótimas recordações ao técnico Renato Gaúcho, que viveu o melhor momento da carreira justamente em confrontos com o Granate.

Quando comandava o Grêmio, em 2017, o profissional entrou para o hall de ex-jogadores que conquistaram a Libertadores também no comando técnico. Não é à toa que Portaluppi tem uma estátua em sua homenagem e é o maior ídolo do clube gaúcho.

Naquela época, fez uma campanha consistente, com destaque para Luan, Marcelo Grohe, Arthur, e a recuperação de atletas que estavam em baixa como Cortez, Cícero e Jael. Esses nomes, por sinal, se destacaram na partida de ida da decisão, em Porto Alegre.

O volante, que estava desacreditado na temporada por causa da idade, e o centroavante fizeram a torcida gremista estampar um sorriso no rosto. Coube ao meio-campista estufar a rede e garantir a vantagem tricolor para o jogo de volta, com assistência de Jael, de cabeça.

Na Argentina, Fernandinho deu uma arrancada para deixar adversários para trás e abriu o placar. Depois do tento em velocidade, foi a vez de Luan passar por três defensores e com uma cavadinha coroar sua exibição, que o transformou em Rei da América naquela temporada. José Sand, de pênalti, descontou para o Lanús, mas não teve mais tempo de reação.

Esvaziar o Departamento Médico

Agora, o treinador terá a tarefa de fazer o Fluminense deixar os argentinos para trás e manter vivo o sonho do título da Sul-Americana. E a torcida tricolor terá boas notícias até o meio de setembro, visto que a equipe caminha para esvaziar o Departamento Médico. Afinal, Nonato, Soteldo, Otávio, Thiago Silva, Ignácio e Cano estão treinando com o elenco.

