São Paulo mira fim de um jejum de quase cinco anos contra Atlético-MG

Com a classificação assegurada para as quartas de final da Libertadores, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24/8), o time enfrenta o Atlético-MG, às 20h30, na tentativa de quebrar um jejum de vitórias que já dura quase cinco anos.

Afinal, a última vitória do Tricolor sobre o Galo aconteceu no dia 16 de dezembro de 2020, no Morumbi. Na ocasião, Igor Gomes (hoje no adversário), Gabriel Sara e Jonas Toró marcaram na vitória por 3 a 0. Desde então, os clubes se enfrentaram 11 vezes, com cinco vitórias do Atlético e seis empates. Além disso, também houve a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2024, por 1 a 0 no placar agregado.

O último confronto entre as equipes neste ano, no dia 6 de abril, pela segunda rodada do Brasileirão, terminou em empate sem gols no Mineirão. O embate teve Rafael fazendo grande partida no gol são-paulino.

Contudo, o momento das duas equipes são distintas. Afinal, no Campeonato Brasileiro, sob comando de Hernán Crespo, o São Paulo mantém uma invencibilidade de sete rodadas, com cinco vitórias e dois empates, ocupando a sétima posição com 29 pontos. O Atlético-MG, por sua vez, atravessa um momento complicado, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, cinco derrotas e um empate, e figura na décima primeira colocação com 24 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.