Vasco encaminha contratação de Matheus França, do Crystal Palace

O Vasco encaminhou mais uma contratação nesta segunda janela da temporada. Trata-se do meia atacante Matheus França, do Crystal Palace (ING). O jogador chegará por empréstimo até o fim de junho de 2026, com o time inglês pagando parte de seu salário.

A informação inicial é da Itatiaia, nesta sexta-feira (2/8), e confirmada pelo Jogada10. Dessa forma, o jovem de 21 anos deve chegar ao Rio de Janeiro já neste fim de semana, a fim de realizar exames médicos. Assim, caso aprovado, assinará o contrato com o Cruz-Maltino.

Contratado como uma promessa, Matheus França estava sem espaço no Crystal e não deslanchou em Londres. A ideia inicial do time inglês era emprestá-lo a um time da Europa, mas, devido ao fato de não receber propostas, o Palace abriu conversas com times brasileiros. O Cruzeiro, por exemplo, tentou sua contratação.

No entanto, uma ligação do técnico Fernando Diniz animou o jogador a acertar com o Vasco, arquirrival do clube que o revelou: o Flamengo. Ele chegou para o sub-15 do Rubro-Negro, estreando profissionalmente em 2021. Na ocasião, participou de duas partidas.

Depois, se estabeleceu no time de cima em 2022, ainda que sem ser titular. Assim, entre este ano e 2023, realizou 51 partidas, com nove gols e uma assistência. Ele ajudou nas conquistas da Copa Libertadores e Copa do Brasil de 2022.

Dessa forma, chamou a atenção do futebol europeu, indo para o Crystal Palace por 20 milhões de euros, em 2023. Por lá, atuou apenas em 19 partidas oficiais, sendo atrapalhado por constantes lesões. Ao todo, marcou um gol e deu uma assistência no período em que atuou pelo clube inglês.

