Lucas Oliveira desperta interesse do Athletico e Vasco aguarda possível oferta

O Vasco aguarda com cautela como o Athletico vai administrar o interesse pelo zagueiro Lucas Oliveira. Isso porque o defensor é visto como uma segunda opção ao desejo de contratar o seu companheiro de zaga, Luizão. A intenção do clube paranaense, à princípio, seria contar com o atleta na segunda metade da temporada e no returno da Série B, de acordo com informações obtidas pelo Jogada10. Com isso, no atual cenário, o Furacão analisa se formalizará uma proposta.

Pela escassez de opções na zaga do Gigante, Lucas Oliveira voltou a entrar em campo depois de pouco mais de três meses. Na vitória de goleada sobre o Santos, ele atuou por 15 minutos. Mesmo assim, o Vasco sinalizou que não mudou de ideia a respeito de sua posição na hierarquia interna no elenco. O clube comunicou que o atleta está fora dos planos e pode buscar um novo clube para defender.

Reformulação na zaga do Vasco

Inclusive, o Cruz-Maltino aproveita o segundo período de contratações na temporada para promover uma reformulação em sua defesa. Isso porque, o clube carioca já concluiu a venda de João Victor para o CSKA, Moscou da Rússia. Por sinal, está próximo também de negociar o promissor Luiz Gustavo ao Bahia.

Além disso, há tratativas avançadas para acertar o empréstimo de Robert Renan, do Zenit, também da Rússia. O Vasco também insiste em outro zagueiro do clube russo. Informações apontam que os cariocas apresentaram uma segunda oferta por Nino.

O Gigante da Colina percebeu a necessidade em incluir a contratação de um zagueiro entre uma das suas prioridades na janela ainda em julho. Exatamente após a derrota de goleada para o Independiente del Valle, no Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Lucas Oliveira chegou ao Vasco no começo da temporada por indicações do presidente Pedrinho e do diretor técnico Felipe Maestro. Afinal, o trio trabalhou juntos no Tigres, de Xerém. Na ocasião, os dois dirigentes do Gigante integravam a comissão técnica profissional e o defensor fazia parte das categorias de base do clube. O atleta teve mais oportunidades no primeiro semestre, mas não teve atuações convincentes e gradativamente perdeu espaço. Até o momento foram somente oito jogos no ano.

