Fluminense se aproxima de esvaziar departamento médico antes da Data Fifa

Soteldo é um dos nomes que já treina com o restante do elenco do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

O Fluminense está bem próximo de superar uma série de baixas por lesões. Afinal, a equipe carioca se aproxima de esvaziar o departamento médico e ter seis reforços para alguns dos três jogos que antecedem a Data Fifa de setembro. A informação é do portal “ge”.

Isso porque Nonato, Soteldo, Otávio, Thiago Silva, Ignácio e Cano já treinam com o restante do elenco e devem pintar entre os relacionados em breve. Gabriel Fuentes, por sua vez, esteve à disposição no jogo contra o América de Cali, na última terça-feira (19).

Antes da Data Fifa, que ocorre entre os dias 1 a 9 de setembro, o Tricolor terá pela frente três partidas. Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Bahia, em Salvador, pela Copa do Brasil, e Santos, na Vila Belmiro, novamente pelo Brasileirão.

Além disso, o comandante tricolor poderá ter as presenças de Santi Moreno e Igor Rabello, visto que ambos apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Por outro lado, o zagueiro só poderá estar em campo pelo Brasileirão, visto que já disputou a Copa do Brasil e a Sul-Americana com a camisa do Galo.

Esvaziar o Departamento Médico

Nonato não entra em campo desde o dia 9 de agosto, no empate em 3 a 3 com o Bahia, após sofrer com uma inflamação no tendão flexor da coxa esquerda, mas deve estar à disposição contra o Massa Bruta. Soteldo, por sua vez, teve uma lesão na coxa direita no dia 30 de julho e voltou a treinar nesta semana. Já Otávio não atua desde 16 de março, no empate sem gols com o Flamengo, pela final do Carioca. Na ocasião, o volante rompeu o tendão de Aquiles e só agora voltou a treinar com o restante do elenco. O setor em que Renato Gaúcho teve mais problemas foi o defensivo. Afinal, Ignácio teve uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito no revés para o Palmeiras, no Maracanã. Thiago Silva não entra em campo desde o dia 2 de agosto, na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, pois contundiu a posterior da coxa direita. Por fim, Germán Cano sofreu uma entorse (leve) no joelho direito na vitória sobre o Fortaleza, no dia 16 de agosto, e ficou de fora do jogo de volta contra o América de Cali, pela Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.