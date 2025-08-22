Saiba a ligação de Cano com Lanús, adversário do Fluminense na Sul-Americana

O Fluminense vai enfrentar o Lanús (Argentina) nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O encontro entre os times, aliás, será especial para o atacante Germán Cano, que foi revelado pelo clube argentino e que já declarou ser torcedor. Ou seja, será uma volta à Rua Ramón Cabrero 2007, na Provincia de Buenos Aires, na Argentina.

A identificação de Cano com Lanús é forte até os dias de hoje, mas que muitos não sabem da referência. O número 14 vestido pelo argentino é uma homenagem à “La Barra 14”, principal torcida organizada do Lanús.

“Eu perdi o contato com o Cano depois que ele saiu do Lanús. Quando eu o vi jogando com a 14 já sabia (que era torcedor do Lanús). Aqui, o 14 é da torcida. O Boca, por exemplo, tem a “La 12”. O Lanús é a “La Barra 14”, declarou o presidente do Lanús ao ‘ge’.

Germán Cano, porém, não teve grandes números pelo “Granate”. Com apenas dois gols em 24 jogos nos profissionais, o ídolo do Fluminense jogou pouco na equipe argentina após ser destaque na base do clube. Ele, aliás, fez parte do elenco campeão argentino em 2007, mas não entrou em campo.

A famosa “Lei do Ex” pode ser colocada em prática pelo centroavante nas quartas de final. Cano vestiu a camisa do Lanús no início da sua carreira, até 2009, quando começou a rodar por outras equipes sul-americanas. A partida entre os brasileiros e argentinos será na semana de 17 e 24 de setembro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.