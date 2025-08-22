Proposta de trisal coloca David Luiz no centro de polêmica extraconjungal

David Luiz viu seu nome ganhar espaço na mídia em meio à sua nova fase no futebol europeu, com a transferência para o Pafos, do Chipre. A cearense Karol Cavalcante afirmou ter vivido um relacionamento extraconjugal com o zagueiro durante sua passagem pelo Brasil e deu detalhes que chamaram a atenção. Entre elas, uma proposta inesperada feita pelo jogador.

O início do contato, de acordo com relato da cearense à coluna Leo Dias, especializada em fofocas sobre celebridades, se desenrolou de forma habitual pelas redes sociais. Segundo Karol, o caso aconteceu durante a passagem do defensor pelo Fortaleza em que eles se encontravam em um hotel da cidade.

“Ele me seguiu no Instagram. Eu nunca esperava que algo assim fosse acontecer. Começamos a conversar, e com o passar dos dias a troca de mensagens foi ficando cada vez mais constante. A gente conversava sobre tudo, e aos poucos foi surgindo uma conexão entre nós”, relatou.

A moça revelou, ainda, que viajou à capital cearense para encontrá-lo — com quem alegava já ter um vínculo. “Eu sou do interior, e em determinado momento viajei para Fortaleza para encontrá-lo pessoalmente. Depois, continuamos nos falando pelo Instagram, mas em modo temporário”, disse.

Amiga confirma proposta íntima

Em meio às conversas, algumas expostas pela reportagem, a jovem afirmou que o defensor chegou a sugerir a inclusão de uma amiga no relacionamento. “Ele queria fazer um trisal, mas eu não quis me envolver nisso”, revelou a jovem.

A amiga em questão se chama Rayna Carvalho e confirmou a versão dada por Karol. Ainda na mesma linha, a jovem admitiu ter recebido mensagens do atleta, mas sem qualquer interesse de levar adiante.

Karol também mencionou que, em determinados momentos, o atleta apresentava atitudes que a deixaram desconfortável. “Ele tinha atitudes meio agressivas por mensagem, e isso me preocupou. Por isso compartilhei a situação com amigas próximas e registrei todas as conversas”, disse.

O receio a levou a arquivar registros das interações para resguardar sua versão.

E a versão de David Luiz?

A equipe que gerencia a carreira do defensor se manifestou pouco depois da repercussão. Em nota enviada ao portal Leo Dias, a ALOB Sports alegou que o jogador recebeu mensagens íntimas antes de qualquer contato.

“Após um período e apenas por um breve momento, David interagiu por mensagens, mas jamais houve qualquer encontro presencial entre as partes”, destacou o comunicado.

A assessoria também informou ter solicitado ao Hotel Magna Praia documentos que comprovariam a ausência do atleta no local indicado.

O defensor está noivo de Bruna Loureiro, com quem mantém relação desde 2016 e teve duas filhas. Para quem não se lembra, o pedido de casamento contou com uma produção cinematográfica, que incluiu fogos de artifícios, em 2019.

Trajetória segue em destaque

Apesar da polêmica, o zagueiro continua em atividade no Pafos, do Chipre. Com 38 anos, o defensor foi apresentado à torcida recentemente e participou da classificação da equipe à fase de playoffs da Champions League contra o Dínamo Kiev.

O defensor coleciona uma carreira marcada por títulos expressivos, marcas pessoais e convocações à Seleção Brasileira. Na carreira profissional, defendeu clubes como Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal, Flamengo e Fortaleza.

