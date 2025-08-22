Venda de Douglas Luiz renderá bolada ao Vasco; saiba

Clube formador do volante Douglas Luiz, o Vasco receberá um bom valor pela venda do atleta de 27 anos da Juventus (ITA) ao Nottingham Forest (ING). A transação, confirmada na última quinta-feira (21/8), gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 191,6 milhões no câmbio atual).

No entanto, o dinheiro não cairá no bolso cruz-maltino tão rápido assim. Afinal, a contratação se deu por empréstimo de uma temporada com obrigação de compra ao fim da cedência. Isso significa que a grana só sairá do Forest à Juventus ao fim do empréstimo – em junho de 2026.

Por ter revelado Douglas Luiz, o Vasco tem direito a 2,25% do valor – referente aos anos em que o jogador esteve na base vascaína. Assim, cerca de R$ 4,3 milhões dos quase R$ 200 milhões irão para o Vasco. Parte deste dinheiro, porém, será repassado a torcedores que compraram “fan tokens” do Vasco.

Afinal, em 2020, asfixiado financeiramente e desesperado por dinheiro “novo”, o Cruz-Maltino foi pioneiro no lançamento do “Fan Token”. No projeto, torcedores poderiam comprar tokens no valor de cerca de R$ 10 reais – 100 mil foram colocados à venda.

Estes “criptoativos” se referiam a 12 jogadores revelados pelo clube, incluindo Douglas Luiz. Assim, caso tais atletas saíssem de suas equipes em transações envolvendo dinheiro, os torcedores lucrariam através dos tokens. A lista conta com os seguintes jogadores: Souza, Coutinho, Alex Teixeira, Paulinho, Allan, Evander, Luan, Mateus Vital, Alan Kardec, Marrony e Nathan.

Douglas já tem experiência na Inglaterra

Revelado pelo Vasco em 2016, Douglas rapidamente chamou a atenção do futebol europeu por ser um volante com boa marcação e também bom passe. Assim, assinou com o Manchester City, que pagou cerca de R$ 49 milhões à época e logo o repassou ao Girona (ESP) por empréstimo. Ele sequer chegou a atuar pelo time de Pep Guardiola.

Posteriormente, acertou com o Aston Villa, onde atuou por cinco temporadas e viveu seu auge no futebol. Não à toa, acertou com a tradicional Juventus. Lá, porém, não se encontrou e atuou por apenas 27 partidas, sem participar de nenhum gol. Assim, viu no retorno ao futebol inglês uma chance de se reencontrar e seguir na Seleção Brasileira.

