Carlos Miguel é apresentado e desconversa sobre polêmica no rival: ‘Era imaturo’

O goleiro Carlos Miguel foi oficialmente apresentado pelo Palmeiras na tarde desta sexta-feira (22/8), na Academia de Futebol, e assumiu a camisa 1 do clube. Contudo, logo na primeira fala, o arqueiro precisou explicar o vídeo que fez em 2023 provocando o Verdão, quando ainda defendia o Corinthians.

“Quando teve a repercussão de vir ao Palmeiras, a torcida ficou feliz, ao contrário do adversário, que divulgou um vídeo, em que eu era imaturo, muito novo, fiz uma bobeira, uma zoeira de jogar que vem da base, normal. Agora é um futuro que quero ter, o passado já foi, só tenho que agradecer o que o Palmeiras me proporciona”, resumiu.

O vídeo em questão, gravado durante as férias de 2023, mostrava Carlos Miguel cantando uma paródia de “Tia Nastácia”, citando que “o Palmeiras não tem Mundial”. Entretanto, ao ser apresentado pelo Verdão, ele brincou novamente, dizendo que agora defende “o primeiro campeão mundial”.

Aliás, Carlos Miguel retorna ao Brasil após uma temporada no Nottingham Forest, onde disputou apenas três jogos. Contudo, sobre a decisão de voltar, o goleiro disse que foi instintiva.

“Eu poderia ficar, o clube não queria me mandar embora. Até foi difícil a liberação para vir. Não foi por acaso que decidi voltar. Eu sinto as coisas. Se não estava 100% no Nottingham Forest, a decisão de voltar foi instinto. Quando bate na cabeça: ‘vai jogar no Palmeiras, tu vai ser feliz’. Um dia posso voltar à Europa, já mostrei para todo mundo, não tenho medo de falar”, explicou.

Carlos Miguel comenta disputa de posição no Palmeiras

No Verdão, Carlos Miguel disputará a posição com Weverton e Marcelo Lomba, jogadores experientes. Abel Ferreira destacou que o reforço chega atrás da dupla em tempo de casa, mas o goleiro garantiu confiança em sua capacidade.

“O Weverton todos já sabem a história, a pessoa que é, o ser humano incrível. Fui muito bem recebido por ele. Goleiro é totalmente diferente de jogador de linha, com mais oportunidades de jogos. Goleiro precisa estar sempre preparado. Tenho 28, 30 jogos como profissional, todos sabem minha qualidade, não tenho medo de fazer, nem de falar. Muita alegria, é um recomeço gigantesco.”

Por fim, o jogador também comentou sobre a adaptação ao elenco e à estrutura do clube.

“Os primeiros dias foram felizes, sou muito comunicativo e o pessoal do elenco é gente boa, todos são felizes. O elenco é muito leve, a estrutura que nos proporcionam é tranquila, foi fácil adaptar. A conversa com o treinador foi ótima, direta, estamos aqui para trabalhar e mostrar resultado. Estou aqui para fazer isso.”

Regularizado, Carlos Miguel pode entrar na lista de relacionados para o próximo jogo do Palmeiras, que recebe o Sport, nesta segunda-feira (25/8), pelo Campeonato Brasileiro.

