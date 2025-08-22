InícioEsportes
Claudinho conta ‘jogo duro’ do Zenit em negociações com Flamengo

Cobiçado pelo Flamengo em algumas janelas, Claudinho em ação pelo Zenit

Cobiçado pelo Flamengo em algumas janelas, Claudinho em ação pelo Zenit - (crédito: Foto: Divulgação/Zenit)
O Flamengo buscou por alguns anos a contratação do meia Claudinho, do Zenit. No entanto, o contrato com o clube russo sempre foi o obstáculo para as partes chegarem a um acordo concreto. O meia explicou as dificuldades que teve para conseguir a liberação junto aos russos.

“Se eu fosse para algum time no Brasil, eu poderia ter alguma chance na Seleção. Eles (Zenit) não liberavam e renovavam o meu contrato para tentar fazer algum agrado pra torcida. Para mim também, para eu não ficar meio triste no clube. Eles sabiam que eu queria ir embora, mas não liberavam, e quando fechava a janela, eles vinham e renovavam”, disse em em entrevista ao ‘Flashscore’.

Claudinho chegou a ter esperanças ao sair do Zenti, mas agora foi para o Qatar. Atualmente no Al Sadd, ele defendeu-se das críticas por causa desfecho de sempre nas negociações.

“Eu queria muito, até falei com algumas pessoas do Flamengo, a gente tinha quase tudo certo, só não conseguiu acertar mesmo com o Zenit. Essas pessoas às vezes acham que eu useia proposta para renovar, mas não. Eu queria mesmo ter ido”, afirmou.

Nesta janela de transferências, o Flamengo contratou Saúl, Samuel Lino e Emerson Royal. Antes deles, o volante Jorginho chegou para a disputa do Mundial de Clubes. Além disso, a diretoria rubro-negra ainda busca a contratação de um atacante.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 22/08/2025 14:54
