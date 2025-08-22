Claudinho conta ‘jogo duro’ do Zenit em negociações com Flamengo

O Flamengo buscou por alguns anos a contratação do meia Claudinho, do Zenit. No entanto, o contrato com o clube russo sempre foi o obstáculo para as partes chegarem a um acordo concreto. O meia explicou as dificuldades que teve para conseguir a liberação junto aos russos.

“Se eu fosse para algum time no Brasil, eu poderia ter alguma chance na Seleção. Eles (Zenit) não liberavam e renovavam o meu contrato para tentar fazer algum agrado pra torcida. Para mim também, para eu não ficar meio triste no clube. Eles sabiam que eu queria ir embora, mas não liberavam, e quando fechava a janela, eles vinham e renovavam”, disse em em entrevista ao ‘Flashscore’.

Claudinho chegou a ter esperanças ao sair do Zenti, mas agora foi para o Qatar. Atualmente no Al Sadd, ele defendeu-se das críticas por causa desfecho de sempre nas negociações.

“Eu queria muito, até falei com algumas pessoas do Flamengo, a gente tinha quase tudo certo, só não conseguiu acertar mesmo com o Zenit. Essas pessoas às vezes acham que eu useia proposta para renovar, mas não. Eu queria mesmo ter ido”, afirmou.

Nesta janela de transferências, o Flamengo contratou Saúl, Samuel Lino e Emerson Royal. Antes deles, o volante Jorginho chegou para a disputa do Mundial de Clubes. Além disso, a diretoria rubro-negra ainda busca a contratação de um atacante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.