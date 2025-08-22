Dorival ajusta Corinthians e mantém jovens no ataque contra o Vasco

O Corinthians se prepara para enfrentar o Vasco, neste domingo (24/8), às 16h, em São Januário, pela 21ª rodada do Brasileirão, com ajustes promovidos pelo técnico Dorival Júnior durante a semana livre. E o treinador deve surpreender novamente na formação de ataque do Timão.

Afinal, apesar do retorno de Ángel Romero, que estava suspenso, o treinador indicou a manutenção da dupla de ataque formada pelos jovens Gui Negão, de 18 anos, e Kayke, de 21, que já haviam começado a partida contra o Bahia, no último compromisso Alvinegro. Já Vitinho, que estreou na rodada anterior, seguirá no banco em busca de melhor condicionamento físico. Além disso, vale lembrar que Yuri Alberto e Memphis Depay seguem se recuperando de lesões.

O meio de campo do Timão sofre com as ausências de André Carrillo e José Martínez, e Dorival deve promover alterações. Charles deve garantir uma das vagas, enquanto Maycon e Breno Bidon disputam a outra.

A provável formação do Corinthians para o confronto é: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Charles, Maycon (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa a 14ª posição, com 22 pontos. Aliás, apenas três a mais que o Vasco, que é o 16º colocado e tem um jogo a menos. Assim, o jogo ganha uma importância a mais na luta contra o Z4.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.