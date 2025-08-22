Santos faz investida de quase R$ 22 milhões por Santiago González, do Tigre

O Santos não se mostra satisfeito com sua atuação no mercado de transferências. Isso porque o Alvinegro Praiano ainda deseja melhorar suas opções disponíveis no setor criativo. Deste modo, nesta semana, apresentou uma oferta ao Tigre, da Argentina, de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual) pelo meio-campista Santiago Iván González e ainda aguarda uma resposta sobre a investida. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O atleta ainda é visto como promissor, pois tem ainda 22 anos e faz parte do grupo principal do Tigres apenas desde a temporada passada. Por sinal, Santiago é originário das categorias de base do clube argentino. Neste ano, participou de 25 compromissos.

Inclusive, segundo relatos, suas valências são o bom domínio de bola e o chute com a perna direita. Em 2025, o Tigre ocupa a oitava colocação do Campeonato Argentino. O meia tem maior contribuição coletiva, já que ainda não soma gol ou assistência no ano.

Força-tarefa do Santos para se distanciar da zona de rebaixamento

O Santos se mobiliza ter sucesso na missão de se afastar do Z4 e impedir que sofra o segundo rebaixamento de sua história. Especialmente no ano seguinte ao acesso à elite do futebol brasileiro.

Por isso, o Peixe demonstrou incômodo com a situação e já acertou com quatro reforços na segunda janela de transferências desta temporada. Até o momento, o Santos fechou com dois laterais-direitos que estavam em rivais: Mayke ex-Palmeiras, e Igor Vinícius, anteriormente no São Paulo. Além disso, teve sucesso em repatriar o volante Willian Arão e em trazer o atacante paraguaio Gustavo Caballero.

Um cenário que pode ser favorável ao Santos é que a equipe se dedica exclusivamente ao Campeonato Brasileiro neste momento da temporada. O Alvinegro Praiano retorna a campo para enfrentar o Bahia, pela 21ª rodada do torneio, na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (24).

