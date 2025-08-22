Noriega promete apoio recíproco ao torcedor do Grêmio: ???Ajudar no campo???

Erick Noriega chega ao Grêmio para ser alternativa como zagueiro e também como volante - (crédito: Foto: Reprodução / Grêmio TV)

O Grêmio apresentou o meio-campista Erick Noriega, o seu quinto reforço da janela do meio da temporada, no auditório da Arena, nesta sexta-feira (22). Ele chegou a Porto Alegre nesta semana, assinou contrato até 2028 e foi anunciado como reforço pelo clube, na última quinta (21). Inclusive, o jogador foi algoz do Imortal nesta última edição da Sul-Americana. Até porque, antes defendia o Alianza Lima, adversário que foi responsável pela eliminação dos gaúchos na fase de playoffs.

Assim, pelo contato prévio como o Tricolor gaúcho, Erick fez questão de frisar que uma das suas prioridades será se esforçar para conseguir ser recíproco com o apoio do torcedor, mas no gramado.

“O gremista cantou de uma maneira que eu não sabia que ia ser assim. Mas eu gosto disso, eles tão sempre ajudando. Então como eles ajudam torcendo eu vou ajudar o clube no campo”, indicou Noriega.

Em seguida, ele demonstrou segurança ao afirmar que entende estar preparado para encarar a cobrança em defender um clube da dimensão do Grêmio. Ele argumenta que as experiências o ajudaram a se preparar neste sentido.

“Eu sinto que estou preparado. Passei por muitas coisas que me ajudaram, para hoje ser muito mais forte. No Alianza Lima também tem a pressão”, explicou o peruano.

Noriega também se colocou à disposição não apenas para jogar como zagueiro, sua posição de origem, também como volante, desde sua chegada ao Alianza Lima.

“Joguei muito de zagueiro, muito de volante. Estou me sentindo bem nas duas posições e onde o treinador precisar eu vou dar o melhor para o time”, assegurou o atleta.

Indicações de antigo atacante do Grêmio ajudaram ao acerto

Em seu antigo clube, ele conviveu com um atacante que teve passagem marcante pelo Tricolor gaúcho, o argentino Hernán Barcos. Erick admitiu que o ex-companheiro deu boas recomendações, que contribuíram na escolha do seu novo destino.

“Ele falou muito bem do clube, das pessoas que trabalham aqui, da cidade, do CT também. Então, me ajudou a escolher vir para cá”, ressaltou o zagueiro.

Na publicação em que confirmou a contratação de Noriega, o Grêmio citou o desarme e o bom passe longo como suas valências. O jogador ainda aguarda se a sua regularização no BID da CBF para atuar na próxima rodada do Brasileirão. O embate ocorre neste sábado (23), às 21h, pela 21ª rodada do torneio, na Arena. Para ficar como opção, o Imortal precisa finalizar sua inscrição até esta sexta-feira (22).

